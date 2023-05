Casa de infância de Aretha Franklin em Detroit está à venda

O bloco todo de tijolos está localizado em Detroit. A casa foi listada originalmente em janeiro, mas a venda não deu certo… então ela está de volta ao mercado por US$ 379.900.

Aretha e sua família se mudaram de Memphis para Detroit quando ela era apenas uma criança. A futura Rainha do Soul chamou este lugar de lar dos 5 aos 18 anos.

A casa de 3 andares tem 6 quartos e 5 banheiros. Existem lareiras de tijolos por toda parte e até uma piscina acima do solo. Há uma cocheira com espaço suficiente para 4 carros e uma unidade de 1 quarto no andar de cima. Então você ganha muito por $ 379k.