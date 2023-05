Casamento de Britney Spears com Sam Asghari em ‘Deep Trouble’

Britney Spears ‘casamento com Sam Asghari está nas rochas … isso de acordo com várias fontes conhecidas.

O TMZ preparou um documentário que vai ao ar hoje à noite, que explora a vida pós-conservadora de Britney. Somos informados de que Britney ficou física com Sam e as brigas de gritos foram frequentes. Também nos disseram que as coisas ficaram tão voláteis que a segurança teve que intervir.