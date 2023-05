Cassi Oferece Oportunidades de Emprego em Várias Regiões

A Cassi (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil), companhia criada em 1944 e que é hoje a maior empresa de autogestão em saúde do país, está procurando novos colaboradores no mercado de trabalho. Sendo assim, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas ofertadas:

Analista de Estratégia e Organização Pleno – Marketing – Brasília – DF – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – PB – João Pessoa – PB – Banco De Talentos;

Auxiliar Administrativo PCD – São Luís – MA – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Cuiabá – MT – Efetivo;

Auxiliar Administrativo PCD – Florianópolis – SC;

Enfermeiro Auditor – Central – São Paulo – SP – Efetivo;

Enfermeiro Auditor Exclusiva PCD – São Paulo – SP -Efetivo;

Especialista De Gestão De Saúde III – São Paulo – SP;

Estagiário – MG – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Executivo de Negócios – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo de Negócios – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Médico Cardiologista – PCD – Florianópolis – SC – Efetivo;

Médico se Família – Clinicassi – Blumenau – SC – Efetivo;

Médico de Regulação e Controles (Perito) – Florianópolis – SC – Efetivo;

Médico Especialista Pediatra – São Luís – MA – Efetivo;

Medico Ginecologista/Obstetra – Goiânia – GO – Efetivo;

Operador de Teleatendimento JR – Exclusivo Para PCD – São Paulo – SP.

Mais sobre a Cassi

Sobre a Cassi, é válido frisar que, ao todo são 700 mil participantes, divididos em dois planos: Plano de Associados e CASSI Família. Somando-se o público dos convênios de reciprocidade, já alcançou 1 milhão de vidas atendidas. Uma rede credenciada que ultrapassa 35 mil prestadores, garantindo assistência de qualidade em todos os estados brasileiros.

Por fim, o diferencial da Cassi está na proposta de atendimento integral, focado na promoção da saúde e na prevenção de doenças, por meio da Estratégia Saúde da Família.

Como entrar na empresa?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a candidatura na empresa acontece de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!