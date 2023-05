Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas revelam o segredo de seu longo casamento no GP de Mônaco

Os GPs de Fórmula 1 são grandes eventos, onde o esporte é importante, mas tudo que acontece ao seu redor também.

Vimos isso em Miami, e o GP de Mônaco não ficou atrás, com as celebridades marcando presença no Principado.

De jogadores de futebol como Neymar a outras estrelas de cinema que aproveitaram o Festival de Cinema de Cannesque foi realizada nos mesmos dias, para fazer um plano abrangente.

Este foi o caso de Catherine Zeta-Jones e Michael Douglasque são um dos casais mais duradouros de Hollywood.

Em Mônaco, eles deslumbraram com o estilo e também com demonstrações de carinho, já que foram vistos a todo momento de mãos dadas, muito apaixonados.

O casal está casado há 22 anos, mas pelo que se pôde constatar neste Grande Prêmio de Fórmula 1, a chama ainda está acesa.

Douglas78 anos, mantém a juventude à mostra, com o rosto protegido do sol por um boné, enquanto veste uma camisa polo preta com calça branca.

Por sua vez, Zeta-Jones53 anos, usava blusa de mangas compridas listrada em preto e branco, calça branca e chapéu.

Segredo para um longo casamento

A atriz já revelou o segredo de estar casada há tanto tempo em entrevista ao WSJ. Revista.

“Nunca, nunca perdemos nosso senso de humor. Em primeiro lugar, nos divertimos muito juntos”, disse ele.

“Meu marido é 25 anos mais velho que eu, isso não é segredo. Em qualquer relacionamento, não seria normal se não houvesse altos e baixos.

“A constante é amor e respeito e curtir a companhia um do outro.”

Sem dúvida, quem frequenta o GP de Mônaco pudemos ver como este casal ainda tem aquele sentimento mágico que tinham no início, que os fez perdurar e perdurar no tempo.