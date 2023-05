CE anuncia nova Tabela de Empregos: Fortaleza dá o Sinal Verde.

No Ceará, A Prefeitura Municipal de Fortaleza por meio do Sistema Nacional de Empregos e o Instituto do Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) anuncia novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.



CARGOS VAGAS Padeiro 05 vagas Pedreiro 09 vagas Pedreiro de acabamento 05 vagas Varredor de rua 05 vagas Vendedor interno 05 vagas Vendedor porta a porta 18 vagas Vendedor pracista 11 vagas Zelador 01 vaga Servente de pedreiro 05 vagas Soldador 05 vagas Supervisor de costura do vestuário 01 vaga Sushiman 01 vaga Técnico de edificações 01 vaga Técnico de enfermagem 02 vagas Mecânico de auto em geral 01 vaga Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 01 vaga Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 01 vaga Mestre de obras 01 vagas Metrologista auxiliar 01 vaga Costureira de máquinas industriais 06 vagas Costureira em geral 01 vaga Costureiro na confecção em série 02 vagas Cozinheiro geral 15 vagas Técnico eletrônico 01 vaga Técnico em manutenção de máquinas 01 vaga Teleoperador 125 vagas Garçom 02 vagas Gerente de marketing 01 vaga Jardineiro 01 vaga Lubrificador de automóveis 01 vaga Manicure/pedicure 03 vagas Auxiliar de limpeza 06 vagas Auxiliar de linha de produção 01 vaga Auxiliar de logistica 01 vaga Auxiliar de mecânico de autos 01 vaga Consultor de vendas 13 vagas Consultor de viagem 05 vagas Controlador de pragas 01 vaga Repositor de mercadorias 05 vagas Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 01 vaga Auxiliar de cozinha 01 vaga Empregado doméstico faxineiro 01 vaga Encarregado de obras 01 vaga Esteticista 01 vaga Estofador de móveis 01 vaga Fiscal de prevenção de perdas 05 vagas Forneiro de padaria 02 vagas Assistente administrativo 01 vaga Atendente de cafeteria 01 vaga Atendente de padaria 10 vagas Auxiliar administrativo 03 vagas Marmorista (construção) 03 vagas Massagista 01 vaga Mecânico 02 vagas Acabador de pedras 01 vaga Açougueiro 01 vaga Administrador de empresas 01 vaga Analista contábil 01 vaga Analista de recursos humanos 01 vaga Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno 03 vagas Montador de estruturas metálicas 03 vagas Motoboy 01 vaga Motofretista 03 vagas Motorista de caminhão 01 vaga Motorista entregador 01 vaga Operador de caixa 20 vagas Operador de máquina de lavar roupas, em geral 01 vaga Pizzaiolo 01 vaga Porteiro 01 vaga Promotor de vendas 03 vagas Auxiliar de laboratório de análises clínicas 01 vaga Auxiliar de lavanderia 03 vagas Técnico de manutenção eletrônica 01 vaga Bombeiro hidráulico 03 vagas Borracheiro 01 vaga Chefe de cozinha 01 vaga Churrasqueiro 03 vagas Confeiteiro 02 vagas VAGAS exclusivas para PCD Inspetor de alunos de escola privada 01 vaga Lavador de pratos 03 vagas Porteiro 01 vaga Ajudante de carga e descarga de mercadoria 01 vaga Assistente administrativo 01 vaga Auxiliar administrativo 06 vagas Recepcionista, em geral 05 vagas Vigilante 10 vagas Teleoperador 20 vagas Trabalhador agrícola polivalente 40 vagas Auxiliar de limpeza 11 vagas Auxiliar de linha de produção 01 vaga Cozinheiro geral 01 vaga

INSCRIÇÃO SINE/IDT

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da Emprega Brasil, baixar o aplicativo SINE FÁCIL ou enviar o currículo para um dos e-mails abaixo, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem.

vagas.messejana@idt.org.br

vagas.antoniobezerra@idt.org.br

vagas.fortaleza@idt.org.br

vagas.centro@idt.org.br

vagas.benfica@idt.org.br

vagas.papicu@idt.org.br

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

