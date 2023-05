CEDERJ Encerra Inscrições para o Vestibular 2023/2.

O período de inscrição para o Vestibular Cederj 2023/2, realizado pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj) chega ao fim neste domingo, dia 7 de maio. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de hoje.

Para realizar as inscrições, os candidatos devem acessar o site da Fundação Cecierj e preencher o formulário eletrônico de inscrição. Poderão participar desse processo seletivo os estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio. No momento da inscrição, o estudante deverá informar todos os dados pessoais solicitados e a opção de curso desejada.

Para efetivar o cadastro, os estudantes deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no edital. A taxa é no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) e pode ser paga até o dia 8 de maio, próxima segunda-feira.

Isenção e cotas

A Fundação já recebeu os pedidos de isenção e de inclusão no sistema de cotas. Os resultados já estão disponíveis. Puderam solicitar a taxa de inscrição os candidatos que possuem renda per capita mensal bruta igual ou inferior a R$ 1.953.

Já o sistema de cotas é exclusivo para os candidatos que cursaram o Ensino Médio em escola pública, negros, indígenas ou quilombolas e pessoas com deficiência, para filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapazes em razão do serviço.

Vestibular 2023/2

Para fins de classificação dos inscritos, a Cecierj aplicará uma prova sobre conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 18 de junho de 2023.

De acordo com o conteúdo programático, as questões irão abarcar assuntos de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática, Química. Além disso, os candidatos deverão responder uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Conforme indicado no edital, a prova de Redação será constituída por uma proposta de produção de texto dissertativo, em norma padrão, acerca de tema escolhido a critério da banca.

Resultados

Conforme o cronograma, a Fundação Cecierj divulgará as notas da prova de múltipla escolha m 23 de junho. Já a divulgação das notas da redação está prevista para 28 de junho, com possibilidade de interposição de recurso até o dia 29 seguinte.

O resultado final do Vestibular 2023/2, com a lista de classificados em 1ª chamada, será publicado no dia 4 de julho. De acordo com o cronograma, os aprovados deverão realizar as matrículas nos dias 5 e 6 de julho, até as 22h.

A Fundação Cecierj prevê realizar até três reclassificações para o preenchimento das vagas. A 1ª reclassificação está prevista para o dia 11 de julho, enquanto a 2ª reclassificação acontecerá em 17 de julho. A 3ª reclassificação está marcada para 21 de julho.



Oferta de vagas

Ao todo, estão sendo ofertadas 7.589 vagas distribuídas em 16 cursos de graduação, ofertados de forma gratuita e na modalidade semipresencial. Os aprovados serão matriculados nas instituições que compõem o Consórcio. São elas:

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ);

Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf);

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj);

Universidade Federal Fluminense (UFF);

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); e

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Os cursos oferecidos no Vestibular Cederj 2023/2 são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

Confira o edital na íntegra para mais informações.

