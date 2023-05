Cedric Doumbe explica por que não lutou no UFC e diz que PFL contratou ’10 vezes’ mais do que o UFC ofereceu

Cédric Doumbé não chegou a lutar pelo UFC, mas parece ter funcionado muito melhor para sua conta bancária.

Doumbé, multicampeão do GLORY Kickboxing, assinou recentemente um contrato para competir pelo PFL. O lutador de MMA 4-0 estava programado para competir no primeiro evento do UFC em Paris em setembro passado contra Darian Weeks, mas a luta nunca se concretizou e Doumbé acabou não tendo a chance de lutar dentro do octógono. Doumbé deu mais detalhes sobre o motivo quando apareceu na edição de segunda-feira da A Hora do MMA.

“Um médico errou naquele teste e [it said that] Eu tenho sangue no cérebro e costumava fazer isso tantas vezes quando eu lutava – eu tinha um boxe para isso e costumava fazer – assinei o papel para o UFC ”, disse Doumbé. “Eu nem verifiquei, e eles [responded] para nós que não posso lutar porque a ressonância magnética está ruim. Então é por isso que eu não lutei [at] UFC Paris, foi um erro muito grande.”

Apesar de informar aos representantes do UFC que ele foi liberado para competir por “três médicos diferentes”, a promoção acabou se separando de Doumbé.

Além disso, segundo Doumbé, existe uma regra na comissão de Paris que estabelece que um lutador profissional com menos de 10 lutas só pode dividir o cage com um competidor com experiência quase igual no MMA, o que também levou ao cancelamento da luta.

“Existe uma lei na França [that I can’t] lutar contra um oponente – [since I have] menos de 10 lutas – com cinco lutas [more than I have]”, explicou Doumbé.

“Isso foi uma loucura. Eu estava na platéia em Paris. A arena estava lotada, o público francês estava louco. Eu estava muito triste. eu estava olhando [my] companheiro de equipe [Cyril Gane]todos os lutadores franceses, eles foram incríveis e eu fiquei muito, muito triste, mas sabia que minha hora chegaria [with] os planos de Deus. Então fiquei triste, mas é o que é.

“Realmente tenho um contrato melhor com o PFL — o PFL é o futuro e estou muito [happy] com o meu contrato agora. Vou mostrar um grande Cédric Doumbé para a França, para os Camarões, para a África no PFL.”

Doumbé disse que também recebeu uma oferta do Bellator, mas os números não estavam à altura.

“Le Meilleur” agora está programado para fazer sua estreia no PFL em 23 de junho no PFL 6, quando enfrentará Jarrah Hussein Al-Silawi em Atlanta.

O jogador de 30 anos sabe que precisa provar o seu valor, não apenas como competidor pela sua autoconfiança, mas pelo investimento do PFL nele. Quando questionado sobre o quanto seu contrato com o PFL é mais lucrativo do ponto de vista monetário em comparação com a oferta do UFC, a resposta de Doumbé foi direta.

“Dez vezes [bigger]”, disse Doumbé. “Estou muito feliz. Estou muito feliz agora, mas agora é hora de animar. É hora de vencer porque eu falei, falei e falei.”