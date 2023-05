Celebridades chegam ao Met Gala 2023

O Super Bowl da moda está aqui… as celebridades estão lotando o Met Gala, cada uma fazendo uma grande entrada envolta em alguns dos estilistas mais luxuosos do mundo.

O evento anual está acontecendo agora em Nova York no Metropolitan Museum of Art, onde Penelope Cruz , Dua Lipa , Roger Federer dar Michaela Coel estão servindo como co-presidentes ao lado Anna Wintour .

O tema do Met Gala deste ano homenageia Karl Lagerfeld o falecido estilista icônico … e celebridades estão usando peças das casas de moda onde Karl trabalhou … incluindo Chanel, Balmain, Chloé e Fendi.

A gala apenas para convidados apresenta uma lista de convidados repleta de estrelas e as celebridades estão começando a aparecer … já vimos Emily Ratajowski , Emma Chamberlain , Phoebe Bridgers dar Rita Ora .

Há muito hype por aí Gisele Bündchena aparência de … ela está no Met Gala pela primeira vez como uma mulher solteira desde 2006, após sua separação Tom Bradyusando Chanel como um aceno para sua história de trabalho com Karl, que inclui ela se tornar o rosto do perfume Chanel N°5 naquela época.