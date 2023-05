Celtics derrotam Heat novamente, agora a meio caminho de uma reviravolta improvável

Derrick White teve 24 pontos, incluindo seis de 3 pontos, e o celtas de Boston dominou o calor de Miami 110-97 na noite de quinta-feira no jogo 5 para estender as finais da Conferência Leste.

Marcus Smart teve 23 pontos e cinco roubos de bola. Jayson Tatum e Jaylen Brown terminou com 21 pontos cada como o celtas conquistou sua segunda vitória consecutiva e aparou Miami‘s série levar a 3-2.

Isso mantém vivo Bostonesperanças de se tornar o primeiro time em NBA história para superar um déficit de 3-0 para vencer uma série. As equipes anteriormente nessa posição são 0-150 de todos os tempos.

O jogo 6 é sábado em Miami.

O Heat nunca se recuperou do déficit de 15 pontos no primeiro trimestre

Um dia depois do Florida Panthersperfurou o primeiro ingresso da franquia para o Finais da Copa Stanley desde 1996, pelo segundo jogo seguido o Aquecer foi negado um lugar no Finais da NBA.

Duncan Robinson liderou o Heat com 18 pontos. Bam Adebayo somou 16 pontos e oito rebotes. Jimmy Butler fez 14 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, mas ficou de fora nos últimos 9:47 do jogo. caleb martin terminou com 14 pontos.

Era Mordomojogo de menor pontuação dos playoffs. Ele fez 16 pontos no jogo 3, uma vitória Miami.

Miami nunca liderou e teve 16 viradas.

Celtas se deliciam com comida caseira

Boston entrou no dia apenas 4-5 em jardim TD nesta pós-temporada. Mas com uma torcida barulhenta atrás deles, o celtas prosperou em sua energia.

Eles mergulharam em bolas perdidas, lutaram Miami para rebotes e se encontraram para bandejas e enterradas na transição, já que construíram até 20 pontos no primeiro tempo.

O Aquecer cortá-lo, mas Boston continuou derrubando 3s e aumentou sua vantagem para 96-72 no quarto período.

Os fãs de Boston reacenderam um “Beat the Heat!” canto que não prevalecia desde o jogo 1.

O calor começou Kyle Lowry como armador depois Gabe Vincent foi descartado com uma torção no tornozelo esquerdo no início do dia. Era Lowryprimeira largada desde 2 de fevereiro.

vicenteo terceiro maior artilheiro do Heat nesta pós-temporada, se machucou no final da derrota do Miami no jogo 4, quando caiu desajeitadamente ao tentar defender uma bola perdida perto do banco do Heat.

Sua presença foi perdida quando o Miami lutou no início do ataque, cercado por uma defesa do Celtics que forçou o Heat a 10 viradas no primeiro tempo que levaram a 17 pontos do Boston. Lowry jogou 31 minutos, marcou cinco pontos e terminou com quatro viradas.

Sugestões

Aquecer: Foram derrotados por 13 a 0 nos pontos do segundo tempo nos primeiros 24 minutos.

celtas: Al Horford somou seis pontos e 11 rebotes. … O Celtics levou uma vantagem de 61-44 no intervalo. … Bostona primeira reviravolta do jogo não veio até a marca de 8:16 do segundo quarto.

Início rápido

O celtas tiveram o início rápido que esperavam diante de sua torcida.

Inteligente despojado Adebayo sobre Miamida posse de bola inicial, iniciando um contra-ataque rápido e uma bandeja do outro lado por tatum.

Então, com o jogo empatado em 4, Tatum ficou livre na pista para uma enterrada monstruosa de duas mãos. Ele pendurou na borda depois e continuou sua comemoração ao cair, levando a uma falta técnica.

Isso não impediu o ímpeto do Celtics, já que sua vantagem no primeiro quarto aumentou para 23-7. Boston encerrou o período com uma vantagem de 35 a 20, pontuada por uma cesta de 3 pontos de Branco na campainha.

Tatum fez 12 pontos nos primeiros 12 minutos, com o Celtics superando o Heat por 21 a 6 além do arco. Boston acertou 7 de suas 12 tentativas.

relógio vip

celtas Membro do hall da fama Paul Pierce, NCAA Presidente Charlie Baker e Patriotas da Nova InglaterraMatt Slater e Devin McCourty estavam entre várias celebridades Jardim.