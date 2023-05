Celtics, extraordinária recuperação completa de Tatum, avançam para as finais da Conferência Leste novamente

Jayson Tatum marcou 51 pontos – o máximo em um Jogo 7 em NBA história – e o celtas de Boston bater o Philadelphia 76ers 112-88 no domingo para avançar para as finais da Conferência Leste pelo segundo ano consecutivo.

Um jogo depois de errar 14 de seus primeiros 15 arremessos apenas para acordar no quarto período, tatum saiu para o início rápido do celtas necessário. Ele marcou 25 no primeiro tempo de ida e volta e mais 17 no Boston‘s 33-10 no terceiro quarto que transformou uma vantagem de três pontos em uma fuga.

O Celtics, que perdeu para o Golden State Warriors no Finais da NBA ano passado, enfrentará o calor de Miami nas finais da Conferência Leste, que começam na quarta-feira em Boston.

Tatum acrescentou 13 rebotes e Jaylen Brown marcou 25 pontos para o Celtics, que se recuperou de uma desvantagem de 3 a 2 na série melhor de sete para manter viva a esperança de um inédito 18º lugar NBA campeonato. Tatum foi eliminado do jogo com três minutos restantes para uma ovação de pé da multidão, que logo estourou em um “Beat the Heat!” canto.

Recém-coroado MVP da NBA Joel Embiid marcou 15 pontos em 5 de 18 arremessos e Tobias Harris marcou 19 para Filadélfia. O Sixers perdeu nas semifinais da conferência pelo terceiro ano consecutivo e pela quinta vez em seis temporadas; eles não foram mais longe desde que chegaram às finais da NBA em 2001.

O jogo inesquecível de Tatum

tatum começou 0 a 6 em uma derrota no jogo 5 e errou 14 de seus primeiros 15 arremessos no geral do chão no jogo 6 antes de estourar para quatro pontos de 3 nos 4:14 finais para forçar o sétimo jogo decisivo.

Ele continuou de onde parou, marcando Bostonprimeira cesta e 11 pontos no primeiro quarto, mais 14 no segundo e superando o Sixers sozinho, 17 a 10, no terceiro. A vantagem de 33-10 no terceiro foi o quarto mais desigual em um jogo 7 desde pelo menos 1997.

Castanho Despedaçado

Marrom começou o jogo com a máscara preta que usa desde que quebrou um osso no rosto antes do intervalo do All-Star. Ele tirou e logo absorveu uma cotovelada no rosto de James Hardenque foi autuado em flagrante de falta.

Brown continuou sem a máscara, mas finalizou a metade com algodão na narina esquerda. Ele também jogou com vantagem, acertando os dois chutes de falta e seguindo com uma roubada e bandeja como Boston teve uma corrida de 9-0 para apagar um déficit de 35-26.

Brown também mergulhou no Sixers banco para defender uma bola, depois trocou umas palavras com o banco depois Georges Niang agarrou sua perna e o impediu de voltar para a quadra. Ambos os jogadores receberam faltas técnicas.

Williams seguiu a comoção com uma bandeja que empatou o placar em 35 para todos.

E aí, doutor?

Sixers treinador Doc Rivers é 6-10 em sétimo jogos. As 10 derrotas são cinco a mais do que qualquer outro NBA treinador e mais três do que o NHLde Mike Babcock e Bruce Boudreau. Suas equipes estão com 6 a 16 em suas últimas 22 chances de eliminar um adversário em uma série de playoffs.

“É uma honra continuar levando times a esses lugares”, disse ele antes do jogo. “Existem pessoas, seus amigos que olham para você como, ‘Por que você gosta disso?’ E é disso que se trata. Você se coloca lá fora porque quer vencer. E você sabe que, se fizer isso, terá que se colocar nessas situações repetidas vezes. E vale a pena. Vale a pena. E é o que eu digo aos meus rapazes.”

Sugestões

tatum é o sexto jogador desde 1997 a marcar 25 pontos ou mais na primeira metade de um sétimo jogo. o último foi Luka Doncicque fez 29 contra o Clippers na primeira rodada dos playoffs de 2021. Paul Pierce marcou 26 para o celtas contra Cleveland na segunda fase em 2008. … Os 10 pontos Filadélfia marcados foram os que menos empataram em qualquer quarto do Jogo 7 na era do cronômetro.