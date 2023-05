Celtics vacila, mas segura 76ers para forçar a decisão do jogo 7 no domingo

Jayson Tatum errou seus primeiros seis arremessos de 3 pontos antes de acertar dois em linha reta no final do jogo que empurrou o celtas passado o Philadelphia 76ers 95-86 na noite de quinta-feira para enviar as semifinais da Conferência Leste de volta para Boston para o Jogo 7.

Os atuais campeões da conferência estão em território familiar. Boston perdia por 3-2 na última temporada na segunda rodada contra milwaukee antes de vencer o jogo 6 fora de casa e o decisivo em casa.

O jogo 7 é domingo.

tatum, que teve média de 30,1 pontos na temporada regular, nunca parou de arremessar, mesmo com os erros continuando. Ele errou 14 de seus primeiros 15 arremessos do chão e sua ineficácia foi um dos principais motivos do celtas não conseguiu manter uma vantagem de 16 pontos.

Com uma chance em sua primeira final de conferência desde 2001 em jogo, o Sixers arrasou no primeiro tempo antes Joel Embiid exibiu sua forma de MVP e levou os Sixers à liderança no quarto período.

Tyrese Maxey acertou dois lances livres com 5:25 restantes para uma vantagem de 83-81.

E foi para isso Filadélfia.

Tatum esquenta na hora certa

tatum enterrou um 3 para a liderança de 84-83 e um segundo que fez 87-83 e colocou o celtas no controle firme do jogo 6.

Embiid e Tyrese Maxey cada um marcou 26 pontos para o 76ers.

76ers treinador Doc Rivers explodiu três séries de 3-1 ao longo de sua carreira nos playoffs. Embora o 76ers nunca tenha chegado tão longe, esta é a segunda derrota em casa na série e eles aparentemente ganharam impulso no quarto período.

Em vez disso, Tatum acertou o 76ers com uma adaga final de 3 pontos para uma vantagem de 95-84.

Tatum errou todos os 10 arremessos, incluindo cinco tentativas de 3 pontos, no primeiro tempo, com o Celtics liderando por sete. Tatum disse que pode precisar de cirurgia no pulso esquerdo na entressafra após uma queda forte. Seja qual for a causa de seus problemas de chute, ele encontrou a cura nos 12 minutos finais e os campeões do Leste ainda têm vida.