CEO da Endeavor e proprietário do UFC, Ari Emanuel, pagou mais de US$ 19 milhões em 2022, enquanto empresa anuncia receita recorde

O CEO da Endeavor e proprietário do UFC, Ari Emanuel, levou para casa pouco mais de US$ 19 milhões em salário e bônus para 2022, depois de ganhar US$ 308 milhões em 2021, quando a empresa abriu o capital pela primeira vez.

Os valores salariais foram divulgados como parte de um arquivamento financeiro anual da Endeavor Group Holdings com a Securities and Exchange Commission.

De acordo com o processo, Emanuel levou para casa US$ 4 milhões em salário fixo em 2022, com outros US$ 8,2 milhões pagos em bônus, juntamente com US$ 6 milhões em compensação de incentivo não patrimonial e US$ 868.011 em “outras remunerações”. O valor astronômico pago em 2021 deveu-se a uma concessão única de ações vinculada à oferta pública inicial da empresa.

O CFO da Endeavor, Jason Lublin, levou para casa US$ 18,5 milhões em 2022, enquanto o presidente e COO da Endeavor, Mark Shapiro, ganhou US$ 18,7 milhões, e o presidente executivo da Endeavor, Patrick Whitesell, levou para casa US$ 12,1 milhões. Assim como Emanuel em 2021, Whitesell ganhou US $ 123,1 milhões depois que a empresa abriu o capital pela primeira vez no ano anterior.

Como parte de um pacote de fim de ano enviado aos investidores, a Endeavor divulgou receita recorde obtida pelo segmento de propriedades esportivas da empresa, liderado pelo UFC.

A receita relatada das propriedades esportivas da Endeavor atingiu US$ 1,3 bilhão em 2022, um aumento de US$ 224,1 milhões em relação ao ano anterior.

O UFC esgotou 21 eventos durante 2022 enquanto anunciava “o melhor ano de patrocínio de todos os tempos” na história da promoção.

Espera-se que o UFC mude em breve para um novo rótulo de empresa ao lado da World Wrestling Entertainment (WWE), que a Endeavor adquiriu recentemente. A nova empresa, que ainda aguarda um título oficial, deve abrir o capital com sua própria oferta de ações ainda este ano.

“No mês passado, anunciamos mais um marco transformacional – um acordo para formar uma nova empresa de capital aberto que abrigará duas marcas icônicas de esportes e entretenimento – UFC e WWE – sob o mesmo teto”, Emanuel divulgou em um comunicado. “Esta é uma rara oportunidade de criar uma organização de classe mundial com escala global construída para onde esportes e entretenimento estão indo.

“Após o fechamento da transação esperado no segundo semestre de 2023, a Endeavor estará fortemente posicionada para participar da vantagem antecipada da nova empresa por meio de uma participação majoritária.”

Emanuel atuará como CEO da nova marca UFC-WWE, com Dana White encarregado dos negócios do UFC, enquanto Vince McMahon comandará o show na WWE.

A próxima grande revelação financeira da Endeavor acontecerá em 9 de maio, quando a empresa divulgará os resultados do primeiro trimestre de 2023, com a assembleia anual de acionistas marcada para 13 de junho.