CEO da F1 responde a Verstappen: Não há necessidade de ser egoísta

Esempre que há uma corrida de velocidade na F1, Max Verstappen sente-se obrigado a opinar sobre este tipo de prova e o holandês não se detém.

Ele não gosta e, ao que parece, nunca vai gostar deles.

O dirigente do Grande Circo nunca modera as suas críticas e isso não é do agrado da direção da competição, a começar por Stefano Domenicalio CEO da F1.

Depois das eternas críticas, vem a pergunta ao executivo italiano pelas palavras do bicampeão.

“Não quero uma sociedade em que as pessoas não possam dizer o que pensam, mas os motoristas às vezes precisam se lembrar de que fazem parte de um quadro maior”, disse. domingos disse ao Daily Mail.

“Você não precisa ser egoísta.”

Ele deu uma mensagem à FIA, que no inverno passado anunciou que sancionaria os competidores que se manifestassem contra a Fórmula 1.

“Eles fazem parte deste esporte e deste negócio, e cresce porque pensamos grande”, continuou.

“Às vezes sair da nossa zona de conforto não é fácil, mas não podemos ser preguiçosos ou complacentes.”

“Da mesma forma, podemos revisar algumas das especificidades do formato de fim de semana de sprint no final da temporada, depois de testá-lo nas seis ocasiões planejadas.

“Também não teremos sprints todos os fins de semana, mas temos um novo público e precisamos oferecer uma boa relação custo-benefício em todas as sessões, não deixar que todos andem em círculos em benefício exclusivo de engenheiros e pilotos”.

Esclarecimentos com Max

Domenicali também revelou que teve um diálogo com Verstappen sobre suas declarações.

Ele trata a questão de sua possível ameaça de deixar a F1 como resolvida.

“Falei sobre os problemas com Max”, admitiu.

“Ele me disse que amava o esporte e o que estava fazendo. Ele é campeão mundial e está lutando pelo tricampeonato.

“Ele nasceu em um carro. Eu diria que ele provavelmente ficará mais tempo do que eu. Não é um problema.”