CEO da PGA critica LIV Golf, questiona sua viabilidade antes do PGA Championship

EUuma entrevista recente com Os tempos, Seth Waugho CEO daPGA da Américafez fortes críticas ao VIDA Golfe, uma liga apoiada pela Arábia Saudita que tem atraído jogadores com ofertas lucrativas. Waugh afirmou que os jogadores que ingressaram no LIV Golf têm essencialmente “desaparecido” do cenário do golfe e sugeriu que a liga carece de um modelo de negócios sustentável.

Estas observações por Waugh venha como o Campeonato da PGA começa no Oak Hill Country Club, no interior do estado de Nova York. Apesar de suas reservas, 18 jogadores LIV receberam isenções para participar do evento, com 17 esperados para competir (Martin Kaymer, um ex-vencedor, desistiu).

Waugh apontou que desde Lançamento do LIV Golf em junho do ano anterior, o Circuito PGA fez mudanças significativas em sua estrutura de torneios e aumentou o prêmio em dinheiro para combater o fascínio dos ganhos garantidos fornecidos pelo LIV. No entanto, ele expressou preocupação com a divisão que tais desenvolvimentos criam dentro do esporte.

“Não acho que a divisão seja boa para o jogo”, afirmou Waugh. “Embora possa beneficiar os indivíduos que tomaram suas decisões, o jogo mudou. Os que partiram praticamente desapareceram de cena, em termos de exposição e reconhecimento.”

Durante a entrevista, Waugh também questionou a viabilidade de Formato do LIV Golf. A turnê, financiada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, opera como uma estrutura de 12 times operada por jogadores. No entanto, Waugh argumentou que o aspecto da equipe não é tão significativo quanto o LIV Golf acredita, alegando que as pessoas realmente não se importam com isso. Ele ainda duvidava da sustentabilidade do modelo de negócios da liga.

Embora reconhecendo que o LIV Golf pode contar com seu apoio financeiro por enquanto, Waugh enfatizou que queimar dinheiro não é uma estratégia sustentável de longo prazo. Ele expressou a esperança de que ambos os lados possam trabalhar em direção a algum tipo de acordo para trazer o jogo de volta juntos.

A interação do jogador e as disputas de classificação aumentam as tensões entre o LIV Golf e o PGA Tour

Em termos de interação do jogador entre VIDA Golfe e a Circuito PGAos dois grupos apareceram juntos principalmente nos três principais campeonatos desde o início do LIV: o US Open e campeonato aberto ano passado e o Masters deste ano. Waugh se referiu ao Masters como dando um tom de civilidade e enfatizou a importância de manter uma atmosfera harmoniosa no esporte.

Além disso, Waugh, que também é membro do conselho de administração da Ranking Mundial Oficial de Golfe, criticou a candidatura do LIV Golf para receber pontos de classificação mundial por seus eventos. Atualmente, os eventos do LIV Golf não contribuem para a classificação dos jogadores, afetando sua elegibilidade para os principais campeonatos. Waugh destacou as preocupações com o potencial conflito da estrutura da equipe e o sistema de acesso para rebaixamento e promoção dentro da liga.

Respondendo às observações de Waugh, porta-voz da LIV Golf, em declaração ao Esportes ilustradosafirmaram ter recebido uma carta do Ranking Mundial Oficial de Golfe solicitando maiores esclarecimentos sobre alguns pontos, inclusive aspectos financeiros. A LIV Golf alegou ter buscado esclarecimentos sobre por que essa informação era necessária, mas não obteve resposta. Eles expressaram sua vontade de fazer ajustes, mas criticaram a falta de direção fornecida pelo OWGR e expressaram sua expectativa por uma resposta.

Seth Waugh está programado para se dirigir a repórteres na terça-feira em Oak Hill, onde se espera que ocorram mais discussões sobre as tensões em curso entre o PGA e o LIV Golf.