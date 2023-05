Certsys Oferece Oportunidades de Trabalho Remoto.

A Certsys, empresa com um histórico de 15 anos de experiência em inovação, que apoia empresas disruptivas por meio de soluções digitais completas e escaláveis alinhadas as principais tendências e necessidades do mercado, está oferecendo novas oportunidades no mercado. Dito isso, vale a pena verificar os cargos abaixo:

Pessoa Analista DBA Pleno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Analista de Integração SR – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Analista de Remuneração PL – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Analista Desenvolvedora Chatbot PL – Efetivo;

Pessoa Analista de Sistemas Pegasystems – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Analista Infra/Cloud PL – Campinas – SP – Efetivo;

Pessoa Analista Infra/Cloud PL – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Analista ITSM SR – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Backend SR (Node.JS) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Outsystems PL/SR – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Outsystems PL/SR II – Trabalho Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Certsys

Sobre a Certsys, é interessante frisar que, através de insights valiosos, a empresa aplica estratégias baseadas em Business Drivers que preparam as empresas para os desafios do futuro. Isto é, entrega inúmeros projetos e gera valor para grandes marcas em diferentes segmentos, atingindo o reconhecimento internacional e recebendo destaque pelo GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.

Além disso, tem uma cultura poderosa, conectados de ponta a ponta, colaborativos, ágeis e flexíveis para encarar o novo, transparentes em suas ações e unidos por um grande propósito: revolucionar negócios e impactar pessoas, resolvendo desafios complexos através da sua cultura e tecnologia.

Como se candidatar

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas principais notícias do país e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acessar o Notícias Concursos.