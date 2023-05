Chael Sonnen acredita que Henry Cejudo reconsiderou a aposentadoria depois que Aljamain Sterling x Sean O’Malley encarou

Chael Sonnen tem uma nova teoria sobre por que Henry Cejudo não se aposentou depois de perder para Aljamain Sterling no UFC 288.

O três vezes desafiante ao título do UFC e locutor de MMA acredita que um confronto direto entre Sterling, o peso-galo Sean O’Malley e o companheiro de equipe de Sterling, Merab Dvalishvili, deu a Cejudo tempo para reconsiderar sua aposentadoria.

“Ele ia se aposentar”, disse Sonnen na quarta-feira A Hora do MMA. “Eu vou te dizer como me sinto sobre isso. Ele tirou as luvas – naquele momento, ele estava aposentado. Eles demoraram muito para chegar até ele.

“Entre ele decidir que iria se aposentar e finalmente chegar até ele – e imagine ser Henry, você está no ringue, seu coração está partido, sua luva está em sua mão. Você vai jogá-los no chão e vai embora, do jeito certo. Não do jeito que você fez da última vez, você se arrepende do jeito que você fez da última vez, com uma bomba caseira. Você vai realmente dizer e fazer a cerimônia.

“Enquanto isso, você está assistindo os três caras mais bem classificados em seu peso, todos os três estão fazendo o que você gostaria de fazer – um deles colocando um cinto, um deles agitando a multidão, um deles se preparando ser o próximo cara. Você está sentado lá e está olhando para ele, dizendo: ‘Eu quero isso, quero tudo isso e quero isso de todos eles. Se eu for embora, eles levam tudo. Se eu ficar, eles não. Ele mudou de ideia. Quando ele tirou aquelas luvas, se elas tivessem chegado a ele mais cedo, como deveriam, ele já teria se aposentado. Eles vieram até ele tarde demais. Ele mudou de ideia.

A ordem foi finalmente restaurada entre Sterling, O’Malley e Dvalishvili, e o comentarista do UFC Joe Rogan entrevistou Cejudo sem luvas. O ex-campeão de duas divisões lutou com a questão do que viria a seguir em sua carreira.

“É como Ricky Bobby [in the movie Talladega Nights], se não sou o primeiro, sou o último”, disse Cejudo. “Se eu não conseguir vencer Aljo – meu maior objetivo era subir para 145 libras, e se eu não conseguir a vitória sobre [Sterling]então eu simplesmente não sei onde isso me coloca.”

Cejudo continuou questionando seu futuro na coletiva de imprensa pós-evento do UFC 288. Mas na segunda-feira, ele inverteu o rumo, chamando Dvalishvili para uma luta que o lutador georgiano aceitou rapidamente.

Sonnen não vê razão para que Cejudo não deva seguir em frente.

“Quero dizer, um juiz oficial no sábado disse que ele é o cara mais malvado do mundo”, disse Sonnen, referindo-se a uma pontuação de 48-47 para Cejudo contra dois para Sterling. “Tipo, claro que ele ainda é competitivo, e sem falar que foi com uma dispensa. Não acho que foi o melhor Henry que vimos.

“Eu pensei que ele cavou muito fundo. Achei que ele trabalhou muito. Achei que ele ficou muito cansado por volta dos 15 minutos, mas forçou mesmo assim. E não havia nada lá que eu visse do ponto de vista físico que dissesse para se aposentar. Só vou compartilhar com vocês porque é divertido de fazer, quando ele tirou as luvas, ele acabou. Demorou muito para conseguir o microfone para ele. Ele mudou de ideia.

Sonnen, sempre o idealizador da promoção, também não vê nada de errado na forma como as coisas aconteceram após o UFC 288, principalmente quando se trata de Dvalishvili roubando o casaco de O’Malley.

“Foi o melhor, foi a melhor coisa da TV”, disse ele, acrescentando: “Ele inventa trabalho. Ele entra lá como um valentão da escola. Ele tira a jaqueta, agora está cara a cara com o cara mais malvado do mundo. E então um dos espectadores pega seu casaco e o veste.

“Agora, a razão disso é um problema, Sean deve pegar o casaco de volta. Caso contrário, ele não tem camisa. Ele tem que voltar para a platéia sem camisa, e depois voltar para o vestiário, e depois entrar no ônibus e ir para o hotel sem camisa, como um idiota. Ele tem que recuperá-lo. Então ele vai buscá-lo de volta, quando ele está recuperando, ‘Aljo’, o diretor desta história, está fazendo uma promoção para o que eles chamam de quintal – quero dizer, eu sou de Oregon, se Eu vou para o estado de Washington, eles são meus vizinhos próximos, mas não é meu quintal. Talvez vocês da montanha-russa façam coisas diferentes, mas todos devemos fingir que são amigos dele.

“Justo. Ele está fazendo uma promo. Então você tem o maior de todos os tempos [in Cejudo], que tirou as luvas. A remoção das luvas está enviando um sinal para Joe Rogan, que o envia para Craig Borsari no caminhão – não saia de qualquer maneira, este homem está prestes a se aposentar, e não importa o que nos custe para comprar 15 extras segundos na janela, estamos fazendo isso por respeito — Dana não tem tempo para lidar com isso. Ele tem que ir até o canto e fazer Merab devolver o casaco para ‘Sugar’ Sean.

“Foi a maior parte da noite e ninguém entendeu o que estava acontecendo.”