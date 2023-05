Chael Sonnen questiona por que Khamzat Chimaev está no limbo com luta de Paulo Costa fora da mesa

Chael Sonnen tem uma pergunta simples: onde no mundo está Khamzat Chimaev?

Quando vimos Chimaev pela última vez, a ameaça de duas divisões superou Kevin Holland em uma luta de 180 libras no UFC 279, oito meses atrás. Esse desempenho foi prejudicado por Chimaev perder o limite dos meio-médios para uma luta programada como atração principal contra Nate Diaz, uma gafe que forçou as três primeiras lutas do card a serem embaralhadas.

Chimaev não foi escalado para competir desde então, embora não esteja claro o motivo. De acordo com comentários que Chimaev fez recentemente no Twitter, o UFC não tem oferecido lutas a ele – uma alegação que a promoção ainda não respondeu.

Por algum tempo, parecia que Chimaev e o peso médio Paulo Costa estavam em rota de colisão, com as duas cabeçadas em várias ocasiões, tanto nas redes sociais quanto em público, mas o UFC anunciou recentemente que Costa enfrentará Ikram Aliskerov em julho. 29 no UFC 291.

em seu De nada podcast, Sonnen opinou e expressou sua decepção pelo UFC não ter feito de Chimaev a primeira luta do novo contrato de Costa.

“Só haverá uma vez em que você conseguirá [Costa] para fazer uma luta que de outra forma você não conseguiria fazer, e é agora”, disse Sonnen. ”É certo quando você refaz um contrato e é o primeiro a voltar, ‘É o seu primeiro a voltar, é agora’. Achei que aquela carta seria jogada contra Chimaev.”

Costa recentemente quebrou uma derrapagem de duas lutas com uma vitória por decisão unânime sobre Luke Rockhold em agosto passado. O ex-desafiante ao título dos médios é um dos contendores mais populares da divisão devido ao seu estilo de luta empolgante e personalidade peculiar nas redes sociais. A luta com Aliskerov é meio que um arranhão, já que Aliskerov fez sua estreia no UFC recentemente com um nocaute no primeiro round sobre Phil Hawes.

Sonnen acrescentou que está frustrado com a forma como o UFC lidou com o invicto Chimaev após sua incrível estreia no UFC Fight Island em 2020, que o viu marcar duas vitórias em duas categorias de peso em 10 dias.

“Agora eu pensei que porque Paulo e Chimaev me disseram que iam lutar, eu tinha um bom motivo e não havia como isso acontecer. [Costa vs. Aliskerov] era o plano”, disse Sonnen. “[Aliskerov] Lutou há apenas duas semanas e, quando terminou, chamou Bo Nickal. Este senhor contra o Paulo Costa nunca se pensou, mas aqui estamos nós. Por que? Porque estamos aqui? Parece uma grande luta, estou totalmente dentro, estou totalmente a bordo. por que [Aliskerov] não lutando contra Bo Nickal? O que havia de errado com essa ideia?

“Por que o Paulo Costa não está lutando contra o Chimaev como programado e, mais importante, por que esses dois caras de quem estou falando estão marcados e o que ficou sem parceiro é o Chimaev? Eu gostaria de saber. Não é uma grande conspiração, seja qual for a resposta. Não é um grande negócio. Como não sabemos? Como não temos um repórter dentro do esporte que descobriria isso? Como é que não existe um braço de marketing ou uma equipe de relações públicas em algum lugar que já nos desse uma solução para isso, porque seria fascinante. Seria um ótimo tema.

“Não concordo com nada do que foi feito com Chimaev. Nenhum. Você não vai conseguir que Sonnen assine nada disso, mas cara, eu fiquei fascinado com o desenrolar. O experimento de marketing acidental de pegar Chimaev e transformá-lo instantaneamente acabou sendo uma pesagem de sete dias, oito dias até a luta, ou uma pesagem de seis dias e sete dias até a luta, em dois pesos diferentes aulas, isso era o mais importante. Foi a coisa mais importante e tenho que dizer isso continuamente porque o marketing e a equipe de relações públicas nunca o fizeram. Não tenho certeza se eles estão cientes de que isso aconteceu, francamente.

A situação de Chimaev não é ajudada pelo fato de que ele está disposto a competir em duas categorias de peso, uma escolha que o beneficiou quando ele começou sua carreira no UFC e agora aparentemente está causando confusão sobre em qual divisão ele realmente planeja buscar o título. já havia convocado o campeão dos médios Israel Adesanya, mas Adesanya agora parece estar esperando o vencedor de uma luta entre Robert Whittaker e Dricus Du Plessis que acontece em 8 de julho no UFC 290. O vencedor dessa luta poderia enfrentar Adesanya. em Sydney, Austrália, em 10 de setembro no UFC 293, embora o evento ainda esteja em fase de planejamento.

Sonnen só quer saber por que Chimaev não foi incluído nesses planos.

“Fomos informados em termos inequívocos, muito explicitamente, que Chimaev terá que fazer uma luta em 185 com sucesso antes que ele possa estar em negociações por um título”, disse Chimaev. “Mas agora temos uma data e um local e um campeão e agora temos um cara top, separamos uma luta, que já está disponível. Eles estão falando sobre conseguir Du Plessis ou Robert Whittaker e colocar um deles disponível para enfrentar Izzy, o que seria um retorno – você não precisa se perguntar quem vai vencer essa luta. Essa luta deveria ter sido interrompida, nunca deveria ter sido travada. Não precisamos nos perguntar quem vai vencer essa luta.

“Então, Robert Whittaker vai sair dessa luta, ele vai eliminar o principal contendor que o campeão quer, e agora vamos nos deparar se queremos enviar ‘Bobby Knuckles’ contra o ‘Stylebender’, enviamos de volta para a Austrália, que atualmente tem o portão [record], 57.000 pessoas vivem em uma arena, queremos fazer isso e, se fizermos isso, o que faremos com Chimaev? E ninguém ainda fez essa conexão até agora.”