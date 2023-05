Charles Barkley assusta plateia ao lamber o celular ao vivo na TV: ‘Aqueles germes e bactérias devem ser gostosos’

Charles Barkley tornou-se um meme ambulante nos últimos tempos. Suas opiniões controversas e muitas vezes hilárias, juntamente com suas estranhas travessuras no set, fizeram dele uma das figuras mais cômicas da televisão.

Ele foi recentemente tendência no Twitter para o que desde então tem sido descrito como um dos mais atos “repulsivos” e “nojentos” já vistos na TV ao vivo. No último episódio de NBA na TNT, a personalidade da TV era inadvertidamente capturado por câmeras lambendo a tela do telefone na tentativa de limpá-la.

Tanto os outros especialistas presentes no estúdio quanto os usuários online ficaram chocados com Barkley. “Oh não, de novo não. Cara, o que você está fazendo cara… você sabe que seu telefone é a coisa mais suja que você tem em suas posses”, foi a cacofonia de comentários ouvidos de vários outros palestrantes no estúdio.

Como você pode imaginar, assim que o Twitter soube do que havia acontecido, houve uma enxurrada de críticas cômicas quando os usuários expressaram seu desgosto. “Chuck tem que parar com esse hábito desagradável. Basta levar um pano de microfibra”, disse um usuário. “Aposto que o telefone dele cheira a água de cachorro-quente” disse outro. “Aqueles germes e bactérias devem ser gostosos” e “Nawwwwwwwww… meu homem acabou de lamber o celular rs” foram apenas mais dois dos milhares de comentários em resposta ao vídeo postado por @NBAonTNT.