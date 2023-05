Charles Barkley atira de volta em Shaquille O’Neil depois de piadas de vergonha ao desafiar Patrick Mahomes e Travis Kelce

Shaquille O’Neil e Charles Barkley fizeram parte da equipe anfitriã do celtas de Boston vs Miami Heat NBA Programa pré-jogo da série Conferência Leste desafiando Patrick Mahomes em uma partida de golfe e basquete e, durante a entrevista, Charles Barkley reagiu à constante vergonha corporal de Shaquille O’Neil.

Charles Barkley reagiu à constante vergonha corporal de Shaquille O’Neil



Shaquille O’Neil e Charles Barkley são amigos e colegas há algum tempo e sua opinião sobre o esporte na televisão tem feito as manchetes constantemente uma das coisas que são uma piada no show é a constante ida e volta entre os dois em relação ao tamanho e peso.

Shaquille O’Neil envergonhou Charles Barkley no passado

Ao entrevistar Mahomes e desafiá-lo e Travis Kelce, os dois astros da NBA concordaram que poderiam enfrentar os campeões da NFL em um jogo de 2 a 2, no entanto, Mahomes estava relutante em ter um dois contra dois e preferiu um desafio de arremesso.

Ao fazer isso, Shaquille O’Neil e Charles Barkley tiveram a oportunidade de trocar piadas, incluindo Barkley dizendo que Shaq tinha 2,5 devido ao tamanho do ex-campeão do Lakers.

Mahomes não gostou da ideia de jogar um jogo real, “Apenas lances livres!” ele disse

Shaq que queria um verdadeiro desafio disse “Não, um 2 contra 2!“

Charles Barkley interrompeu a conversa e disse: “Não é 2 contra 2. É 2,5 contra 2.”

A sobrancelha de Shaq foi levantada “Quem é a metade?“

Barkley não conseguiu segurar a risada e disse imediatamente: “Você é um e meio grande!”

Patrick Mahomes tem jogado golfe ultimamente e, com as estrelas da NBA e da NFL entrando no jogo, o esporte se tornou mais popular para as novas gerações, como é o caso de Stephen Curry, que também aparece no videogame PGA Tour como um personagem desbloqueável.