Charles III coroado em rito antigo na Abadia de Westminster

Rei Carlos III foi coroado no sábado na Abadia de Westminster, recebendo a coroa de São Eduardo com joias em uma cerimônia baseada na tradição antiga em um momento em que a monarquia se esforça para permanecer relevante em uma Grã-Bretanha moderna fraturada.

Trombetas soaram dentro da abadia medieval e a congregação gritou “Deus salve o rei!” em um serviço com a presença de mais de 2.000 convidados, incluindo líderes mundiais, aristocratas e celebridades. Do lado de fora, milhares de soldados, dezenas de milhares de espectadores e um punhado de manifestantes convergiram.

Foi o ponto culminante de uma jornada de sete décadas para Charles de herdeiro a monarca.

Para a família real e o governo, a ocasião – com o codinome Operação Golden Orb – foi uma demonstração de herança, tradição e espetáculo sem igual em todo o mundo.

Esperava-se que o rito fosse assistido por milhões, embora a admiração e a reverência que a cerimônia pretendia evocar tenham desaparecido em grande parte – e muitos saudaram o dia com um encolher de ombros.

Alguns o receberam com desdém. Manifestantes republicanos se reuniram do lado de fora para gritar “Não é meu rei” em uma celebração de uma instituição que eles dizem representar privilégio e desigualdade, em um país de pobreza cada vez maior e laços sociais desgastados. Um punhado foi preso.

No entanto, milhares de pessoas de todo o Reino Unido e de todo o mundo acamparam durante a noite ao longo de uma rota de 2 quilômetros que o rei e sua esposa, Camilla, percorreram para chegar à abadia em uma carruagem puxada por cavalos com acabamento dourado. .

A igreja vibrava de entusiasmo e estava repleta de flores perfumadas e chapéus coloridos quando a congregação de dignitários e nobres internacionais chegou. Entre eles estavam a primeira-dama dos EUA Jill Biden, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, oito atuais e ex-primeiros-ministros britânicos e celebridades, incluindo Judi Dench, Emma Thompson e Lionel Richie.

Em um serviço anglicano tradicional ligeiramente ajustado para os tempos modernos, Charles, vestido com túnicas carmesim e creme, jurou sobre uma Bíblia que ele é um “verdadeiro protestante”.

Mas um prefácio foi adicionado ao juramento de coroação para dizer que a Igreja da Inglaterra “buscará promover um ambiente onde pessoas de todas as fés e crenças possam viver livremente”, e a epístola da Bíblia King James foi lida pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, O primeiro líder hindu da Grã-Bretanha.

Um coro evangélico executou um recém-composto “Aleluia” e, pela primeira vez, o clero feminino participou da cerimônia. Foi também o primeiro a incluir representantes das religiões budista, hindu, judaica, muçulmana e sikh.

Em uma antiga demonstração de poder real, Charles foi ungido com óleo do Monte das Oliveiras na Terra Santa e presenteado com um orbe, espadas e cetros, antes que o Arcebispo de Canterbury Justin Welby colocasse a coroa de ouro maciço enfeitada com mais de 400 pedras preciosas. na cabeça do monarca. Quando as trombetas soaram, salvas de armas foram disparadas em todo o Reino Unido

Por 1.000 anos e mais, os monarcas britânicos foram coroados em cerimônias grandiosas que confirmam seu direito de governar. Charles é o 40º soberano a ser coroado na abadia – e, aos 74 anos, o mais velho.

Hoje em dia, o rei não tem mais poder executivo ou político, e o serviço é puramente cerimonial, já que Charles se tornou rei automaticamente após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em setembro.

O rei continua sendo o chefe de estado do Reino Unido e um símbolo da identidade nacional – e Charles terá que trabalhar para reunir uma nação multicultural e fortalecer o apoio à monarquia em um momento em que ela está diminuindo, especialmente entre os mais jovens.

O grupo antimonarquia Republic disse que seis de seus membros, incluindo seu chefe-executivo, foram presos ao chegarem a um protesto. A polícia disse que terá uma “baixa tolerância” para as pessoas que procuram atrapalhar o dia, provocando críticas de que estão reprimindo a liberdade de expressão.

O custo multimilionário de toda a pompa – o valor exato desconhecido – também irritou alguns em meio a uma crise de custo de vida que significa que muitos britânicos estão lutando para pagar contas de energia e comprar comida.

Ainda assim, Charles procurou liderar uma máquina real menor e menos cara para o século 21. O evento dele foi mais curto do que a coroação de três horas de Elizabeth, com menos convidados e uma procissão abreviada – embora ainda houvesse muito para ver: juízes com perucas, soldados com medalhas brilhantes presas a túnicas vermelhas, membros da Câmara dos Lordes, realeza mundial , chefes de estado, servidores públicos, trabalhadores-chave e heróis locais.

A família real notoriamente rival deu uma demonstração de unidade. O herdeiro do trono, o príncipe William, sua esposa, Kate, e seus três filhos estavam presentes. O irmão mais novo de William, o príncipe Harry, que brigou publicamente com a família, chegou sozinho. Sua esposa Meghan e seus filhos permaneceram em casa na Califórnia.

No final da cerimônia, William se ajoelhou diante de seu pai e jurou lealdade ao rei – antes de beijá-lo na bochecha.

Então Welby convidou todos na abadia a jurar “verdadeira fidelidade” ao monarca. Ele também convidou as pessoas que assistiam pela televisão a prestar homenagem – embora essa parte da cerimônia tenha sido atenuada depois que alguns a criticaram como um esforço surdo para exigir um juramento público de fidelidade a Charles.

O público de hoje é muito diferente do público que viu Elizabeth ser coroada. Quase 20% da população agora vem de grupos étnicos minoritários, em comparação com menos de 1% na década de 1950. Mais de 300 idiomas são falados nas escolas britânicas e menos da metade da população se descreve como cristã.

Ainda assim, pessoas vieram de todo o mundo e de toda a Grã-Bretanha para fazer parte da ocasião.

“É apenas estar cercado de amor e ver nosso rei Charles. Ele é nosso esteio”, disse Jill Coughlin, uma fã real de Essex, leste de Londres. “Nós amamos nossa rainha e isso é apenas mais gerações. Então é maravilhoso para nós, absolutamente maravilhoso.”