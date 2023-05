Chatri Sityodtong do ONE ‘decidiu não enviar nossa oferta final’ a Francis Ngannou após a reunião

Afinal, Francis Ngannou não se juntará ao ONE Championship, anunciou o CEO da empresa, Chatri Sityodtong, na segunda-feira.

Sityodtong revelou no The MMA Hour na semana passada que iria se encontrar com o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC no sábado para “dar a ele a maior oferta na mesa de todas as suas ofertas”, mas disse ao SMCP na segunda-feira que “ONE decidiu retirar-se do processo de licitação para os serviços de Francis Ngannou.”

“Após uma reflexão cuidadosa, decidimos não enviar nossa oferta final”, disse Sityodtong. “Francis é um cara legal e um bom campeão. Desejo-lhe sucesso contínuo e felicidade. No final das contas, eu não sentia que Francis e eu estávamos totalmente alinhados em questões não financeiras. Não é nada pessoal. É apenas uma falta de alinhamento.”

Sityodtong não revelou detalhes da conversa e o que levou à sua decisão final. Ngannou ainda não comentou sobre o encontro com o chefe do ONE Championship.

Ngannou (17-3) se separou do UFC como o campeão indiscutível dos pesos pesados, entrando no free agency enquanto seguia uma impressionante sequência de seis vitórias consecutivas que incluiu os ex-campeões do UFC Ciryl Gane, Stipe Miocic, Junior dos Santos e Cain Velasquez como vítimas.