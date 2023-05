Checo Perez em seu acidente em Mônaco: É um golpe enorme

Sérgio Perez passou por um dos momentos mais dolorosos de sua Fórmula 1 carreira, tendo sido eliminado da classificação do GP de Mônaco no primeiro trimestre.

No entanto, Checo sabe que perdeu uma grande oportunidade de continuar lutando pelo título contra Max Verstappene que este acidente vai complicar as coisas para ele.

Em entrevista à mídia espanhola, o craque mexicano contou o que aconteceu nas eliminatórias para a Copa GP de Mônaco.

“É um golpe muito duro pessoalmenteporque na Q1 não me lembro quando foi a última vez que cometi um erro assim, tão caro”, explicou Perez.

“Eu estava no início do Q1 encontrando os limites aos poucos e de repente perdi o controle do carro atrás de mim, perdi muito tarde e não consegui sair de lá ou ir para outro lugar.

“Sinto muito por toda a minha equipe, estávamos fazendo um ótimo trabalho e tivemos uma grande oportunidade hoje”.

As atualizações da Red Bull afetaram Perez?

Por outro lado, o mexicano de 33 anos minimizou a importância dos ajustes que a equipe fez em seu RB19 para ser mais rápido na classificação para o GP de Mônaco.

“As mudanças que fizemos foram naturais e pequenas, eu realmente não esperava que o carro me girasse por trás naquele momento”, concluiu.

“Mudamos um pouco o balanceamento mecânico, mas nada drástico o suficiente para causar esse problema.”

Sérgio Perez espera um milagre no domingo para, de alguma forma, correr pelo campo em um dos circuitos mais difíceis de ultrapassar.

“Se vier a chuva pode ajudar-nos, mas a verdade é que no seco não há muito o que fazer amanhã,”

Por fim, o mexicano ignorou o gosto amargo na boca e aproveitou para parabenizar seu Red Bull companheiro de equipe.

“Hoje Max fez um ótimo trabalho e mereceu sua pole position.”