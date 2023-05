Checo Perez lamenta desempenho no GP de Mônaco: paguei o preço pelo meu erro no sábado

Chile Max Verstappen conseguiu comemorar mais uma vitória no Grande Prêmio de Mônaco, foi uma tarde frustrante para Checo Pérez já que largou do final do grid e só conseguiu passar para 16º.

O circuito de rua de Monte-Carlo é notoriamente difícil de ultrapassar e Pérez realmente lutou atrás de carros mais lentos, especialmente porque muitos ficaram fora por mais tempo do que o esperado antes de ir para os boxes.

A chuva também não ajudou, mas o mexicano deixa claro que o motivo da falta de pontos foi sua queda na qualificação no sábado.

“O fim de semana ficou cada vez pior para mim”, explicou ele na Fox Sports Mexico.

“Mesmo se tivéssemos feito uma corrida perfeita, não teria sido suficiente para marcar pontos.

“Perdi tudo no sábado. Foi meu primeiro grande erro do ano, tenho que admitir.

“Perdemos tudo com o meu erro e foi um desastre da corrida.

“Hoje pagamos o preço pelo meu desempenho de ontem e agora precisamos pensar no Barcelona.

“Isso não pode acontecer novamente nesta temporada, pois foi muito caro.”