Checo Perez quer vencer novamente em Mônaco

Mpiloto mexicano de formula 1 Checo Pérez está desesperado para tentar voltar às vitórias consecutivas no Grande Prêmio de Mônaco quando o esporte voltar à ação neste fim de semana.

A F1 teve um fim de semana inesperado de folga na semana passada, já que o Grande Prêmio da Emilia-Romagna teve que ser adiado devido às terríveis inundações na área, algo que afetou muitas partes da Itália.

Foi decidido que o evento colocaria muita pressão adicional sobre os recursos locais que foram organizados, e F1 depois doou 1 milhão de euros à Agência de Segurança Territorial e Proteção Civil da Região da Emilia-Romagna, para ajudar na operação.

O esporte volta com uma das maiores corridas do ano, o GP de Mônaco

Pérez será capaz de retomar sua luta com Max Verstappen para tentar diminuir a diferença de pontos para a liderança do Campeonato Mundial de Pilotos. O holandês tem 119 pontos e o mexicano 195, ambos pilotos da Red Bull.

Checo Pérez chega com otimismo para correr em um dos circuitos onde já venceu. “Esta é a corrida que todo piloto quer vencer quando crescer e tive a sorte de vencê-la na temporada passada. Isso me fez querer estar no topo novamente”, disse Checo.

O piloto de Guadalajara está focado em uma boa qualificação para buscar a vitória na corrida de domingo.

“É importante que tenhamos um bom acerto e que a classificação corra bem para termos chances de vencer no domingo. Estou ansioso para voltar a este circuito, onde a pilotagem é divertida”, disse Pérez.