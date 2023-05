Checo Perez tem sua própria teoria sobre por que ele é tão forte nos circuitos de rua

Sérgio Checo Pérez ganhou sua reputação como o ‘Rei das Ruas’ como quatro de seus cinco Fórmula 1 as vitórias foram em circuitos de rua.

Sobre isso, o mexicano tem uma teoria sobre por que é tão bom nessas pistas: “Sempre gosto delas e são sempre boas”, disse ele.

“Nesses circuitos você sempre tem que ser muito forte na corrida, muito forte mentalmente e tem que saber lidar com essa pressão”, acrescentou o mexicano à mídia.

Mas qual é a razão do sucesso de Checo Perez neste tipo de pista?

O piloto mexicano partilhou que o seu sucesso nestes circuitos se deve ao facto de ir sempre mais ao limite face aos seus rivais.

“Aqui você não pode cometer erros; em um circuito normal, se você cometer um pequeno erro, pode se safar, mas não nas ruas. Provavelmente estou mais confiante do que os outros na corrida”, disse. Checo disse.

O piloto da Red Bull deu o exemplo do GP do Azerbaijão, onde fez a dobradinha em detrimento de Max Verstappenque expressou sua frustração por não conseguir pegá-lo.

“A forma como venci em Baku foi com ritmo puro e independentemente de ser um circuito de rua ou um circuito permanente. Então, se posso fazer isso em Baku, posso fazê-lo em qualquer lugar”, acrescentou.

Sergio Perez ansioso pelo GP de Mônaco

O piloto da Red Bull expressou a ilusão de levar a bandeira quadriculada novamente em Monte Carlo, como fez no ano passado, então tentará extrair o máximo do RB19.

“Sinto que posso brincar mais com o carro nos circuitos de rua para fazer a diferença”, Checo disse. “Portanto, a razão pela qual sou forte nessas pistas é porque posso brincar com o carro mais do que estou acostumado.”

Veja bem, Checo tem como objetivo não só ser o ‘Rei das Ruas’, como também gostaria de brilhar em circuitos com mais espaço para erros.

“Todo final de semana é um desafio, então fica difícil saber se vale a pena ir mais ao limite ou não, por isso é importante conhecer o carro. No momento acho que me entendo muito bem com o carro, então posso ser forte em qualquer lugar”, concluiu.