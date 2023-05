Chefe da Ferrari justifica estratégia aplicada em Mônaco

Ferrari tinha grandes esperanças de alcançar o sucesso no Grande Prêmio de Mônacomas, infelizmente, seus planos não correram como o esperado, e eles tiveram que se contentar com um sexto lugar com Charles Leclerc e oitavo lugar com Carlos Sainz.

O desempenho da equipe de Maranello na pista de Monte Carlo reafirmou sua posição como a quarta equipe no grid neste ano.

No Campeonato de Construtores, eles ocupam a posição com 90 pontos, ficando atrás de Red Bull (249), Aston Martin (120) e Mercedes (119).

No entanto, os desafios enfrentados pela Scuderia vão além do desempenho inconsistente de seu carro SF-23. A equipe continua lutando com suas decisões estratégicas, o que continua sendo um ponto fraco.

Nesta corrida especial, Leclerc havia inicialmente garantido a terceira posição na qualificação, mas devido a uma penalidade, ele foi empurrado três posições para trás no grid de largada, devido a um problema de comunicação dentro da equipe italiana.

a frustração de sainz

Um dos incidentes mais notáveis ​​girava em torno Sainzque foi obrigado a trocar os pneus no meio da corrida.

O piloto espanhol, que largou com compostos duros, expressou sua frustração pelo rádio da equipe em relação à decisão.

Ele estava envolvido em uma batalha para ultrapassar Esteban Ocon para o terceiro lugar, mas o pit stop atrapalhou seus planos. Embora a equipe tenha explicado que era um movimento tático para se defender contra Lewis hamilton, Sainz estava insatisfeito e pretendia prolongar sua passagem com o mesmo jogo de pneus.

O resultado final do evento de Mônaco viu a Ferrari terminar atrás da Alpine, com Ocon garantindo um pódio em terceiro lugar e Pierre Gasly reivindicando o sétimo lugar. Ou seja, a equipe de Enstone acumula 21 pontos contra 12 pontos da Ferrari.

Fred Vasseur, chefe da Ferrari.FERRARI

“Tivemos uma corrida um pouco movimentada, sempre perseguindo Ocon e na caixa de marchas Ocon,” ele disse.

“Economizei bem meus pneus, os pneus duros, e parecia que ele tinha um pitstop lento e eu estava voando na volta de entrada e decidimos ir para o overcut.

“Provavelmente, dado o ritmo que eu estava mostrando, talvez pudéssemos ter sido um pouco mais pacientes, mas é assim que é.”

Decisão Vasseur explicada

Em meio à decepção, Fred Vasseuro chefe da equipe Ferrari, deu um passo à frente para defender as táticas empregadas com Sainz no circuito de Mônaco.

“Acho que foi uma boa estratégia porque quando pedimos para ele ir aos boxes foi para evitar perder uma posição contra hamilton,” disse Vasseur.

“As posições são fundamentais nesta pista. Teria sido melhor estender se não estivéssemos em risco de hamiltonmas nesta situação acho que foi a boa opção.

“Em um estágio, tivemos que cobrir os outros na pista para evitar perder posições e é sempre fácil refazer a corrida depois das 5h30 e dizer ‘ok, se você estender o stint, poderá trocar os pneus quando estiver chovendo’.

“Mas não sabíamos nesta fase e estávamos em situação de perder posições em relação aos nossos concorrentes.”