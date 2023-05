Chega o dia do sorteio da loteria, com a NBA prestes a saber para onde Wembanyama está indo

Dia da loteria chegou e o NBA está prestes a saber qual time terá a chance de selecionar Victor Wembanyama próximo mês.

O sorteio será realizado na noite de terça-feira em Chicago, onde 14 times terão a chance de ganhar a escolha nº 1 do draft de 22 de junho. Detroit, Houston e San Antonio têm as melhores chances de vitória, com 14% cada.

A loteria envolve 14 bolas de pingue-pongue entrando em uma máquina, e as primeiras quatro bolas que saírem serão combinadas com combinações pré-determinadas atribuídas a cada equipe.

Os resultados serão exibidos no ESPNembora a loteria em si ocorra cerca de uma hora antes em um quarto seguro. Cada equipe terá um representante na sala, e oficiais da liga, observadores da loteria e alguns repórteres também estarão presentes – mas nenhum deles poderá sair da sala ou se comunicar com ninguém até que os resultados sejam exibidos na televisão.

A loteria remonta a 1985. Nos primeiros cinco anos, as equipes de loteria – sete em 1985 a 1988, nove em 1989 – tiveram todas as mesmas chances de ganhar.

As probabilidades começaram a ser ponderadas em 1990. Nesses 33 anos, o time com as melhores chances de vencer venceu apenas 11 vezes, ou 33,3%. Mas a equipe com (ou empatada) as melhores chances de entrar na loteria ganhou a primeira escolha sete vezes nos últimos oito anos.

O animal é um fenômeno de 19 anos e 2,10 metros da França que está encerrando sua terceira temporada profissional lá e tem sido a escolha do consenso por meses. Ele tem a altura de um pivô, o toque de chute de um ala e a habilidade de passe de um armador.