Chegou a Hora: Aproveite o Incrível Feriado Prolongado e Seja Feliz!

O Brasil é um país conhecido por sua rica diversidade cultural e histórica, e uma das manifestações dessa diversidade é a quantidade de feriados celebrados ao longo do ano.

A saber, os feriados fazem parte da história e das tradições de uma sociedade e a importância desses momentos de pausa e celebração deve ser compreendida em sua devida perspectiva.

Dessa forma, os feriados são bastante aguardados pelos cidadãos brasileiros, que além de desfrutarem de um necessário respiro em suas rotinas diárias, também podem usufruir de um tempo de lazer e descanso. A saber, o próximo dia de folga se aproxima. Confira abaixo.

FERIADO PROLONGADO incrível está chegando

O feriado de Corpus Christi está se aproximando e muitas pessoas aproveitam a oportunidade para descansar e passar um tempo com amigos e parentes. Além disso, também é um momento propício para organizar passeios, participar de eventos e se divertir.

O feriado prolongado tem data marcada: 8 de junho. Como a data cai em uma quinta-feira, isso pode fazer com que algumas prefeituras decretem ponto facultativo na sexta-feira, proporcionando uma folga prolongada para os trabalhadores locais.

Nas cidades onde a celebração de Corpus Christi não é um feriado municipal, é o empregador quem deve decidir se dará uma folga ou não, para seus colaboradores. No caso de a empresa não funcionar na data, seu gestor deverá conceder o dia de descanso remunerado ou descontar no banco de horas.

A princípio, se a empresa não possuir um banco de horas, o funcionário deverá compensar futuramente os dias de descanso no feriado. Se o gestor empresarial decidir por uma folga remunerada, ele não poderá cobrar dos funcionários a compensação de horas não trabalhadas em um período posterior.

Confira algumas dicas para você aproveitar ao máximo o feriado prolongado de Corpus Christi

Se você pretende viajar no feriado, comece a planejar com antecedência. Reserve hotéis, compre passagens e organize sua agenda para aproveitar melhor a folga. Caso ainda não tenha decidido o destino, verifique quais cidades estão com eventos especiais para o feriado de Corpus Christi e planeje sua viagem com base nessas atrações.

Se você vai ficar na cidade durante o feriado, informe-se sobre a programação cultural local. Muitas cidades têm eventos especiais, como shows, exposições e apresentações teatrais, que podem ser uma boa opção para quem quer fugir da rotina e aproveitar a data para conhecer algo novo.

Aproveite o feriado para se divertir ao ar livre e realizar atividades em família. Parques, praças e áreas de lazer podem ser ótimos locais para fazer um piquenique, andar de bicicleta, praticar esportes ou simplesmente desfrutar de um momento de descanso e descontração.

Reunir-se com amigos e familiares no feriado é uma ótima oportunidade para matar a saudade e fortalecer laços. Você pode organizar um almoço, um jantar ou até mesmo uma festa temática – o mais importante é estar junto das pessoas queridas e celebrar o momento de folga.

Não menos importante, o feriado também é um ótimo momento para cuidar do corpo e da mente. Dedique um tempo para descansar, fazer atividades que te relaxam, como meditação, yoga ou leitura, e cuidar da sua saúde física e mental.



Você também pode gostar:

Assim você volta para a rotina recarregado e com as energias renovadas. Essas são apenas algumas dicas de como aproveitar o feriado de Corpus Christi da melhor forma. O mais importante é ter em mente que cada um tem sua própria maneira de desfrutar dos momentos de folga e que o importante é se divertir, se reconectar com as pessoas importantes e, acima de tudo, aproveitar o tempo livre.

Folgas prolongadas

O ano de 2023 possui inúmeros feriados prolongados e os trabalhadores brasileiros podem aproveitar as datas de várias maneiras. Em suma, são vários dias de descanso , onde é possível esquecer um pouco de suas atividades na empresa onde atua. Desse modo, a celebração de Corpus Christi permite relaxar durante quatro dias seguidos, o que é uma ótima notícia.

Portanto, quem gosta de viajar pode aproveitar bastante o feriado prolongado, visto que serão mais dias de descanso. Dessa forma, é hora de se organizar, escolher seu destino, e aproveitar os dias de folga. Depois de curtir o momento, com certeza o trabalhador estará pronto para retornar a sua rotina, motivado e tranquilo.

Feriados em 2023

01/01/23: Confraternização Universal / Ano Novo (domingo)

20/02/23: Carnaval (segunda-feira)

21/02/23: Carnaval (terça-feira)

07/04/23: Sexta-feira Santa / Paixão de Cristo (sexta-feira)

09/04/23: Páscoa (domingo)

21/04/23: Tiradentes (sexta-feira)

01/05/23: Dia do Trabalho (segunda-feira)

(segunda-feira) 08/06/23: Corpus Christi (quinta-feira)

07/09/23: Independência do Brasil (quinta-feira)

12/10/23: Nossa Sra. Aparecida (quinta-feira)

02/11/23: Finados (quinta-feira)

15/11/23: Proclamação da República (quarta-feira)

25/12/23: Natal (segunda-feira)