Cheque previdenciário de Ja Morant revela motivo de postagens enigmáticas nas redes sociais

Memphis Grizzlies guarda Eu moro preocupado o todo NBA comunidade na quarta-feira, quando ele compartilhou algumas histórias no Instagram expressando amor por sua mãe, pai e filha enquanto se despedia.

Morant, 23, deletou as histórias enigmáticas logo depois. A polícia do Tennessee realizou uma verificação de bem-estar, confirmando que ele está bem e simplesmente dando um tempo nas redes sociais.

Ja Morant filmado com outra arma

O Oficial de Informação Pública do Gabinete do Xerife do Condado de Shelby confirmou que Morant estava em segurança em casa na manhã de quarta-feira, de acordo com ESPN.

Morant recebeu recentemente uma mensagem de strippers no clube de Denver, na qual ele teve problemas pela primeira vez por brandir uma arma no IG Live.

Eles alegaram que ele só quer atenção, e suas postagens excluídas do IG provam exatamente isso, porque ele poderia simplesmente ter parado de ficar online em vez de compartilhar fotos com significados ocultos.

Ja Morant precisa de ajuda

Morant supostamente recebeu terapia enquanto estava suspenso após seu primeiro incidente com arma de fogo, mas durou pouco.

Ele mais uma vez exibiu uma arma de fogo nas redes sociais no início deste mês e recebeu uma reação negativa.

Embora Morant não tenha feito nada ilegal diante das câmeras, ele é um modelo para as crianças que vivem em um país atormentado pela violência armada.

Morant está atualmente suspenso de todas as atividades do Grizzlies e emitiu um pedido de desculpas indiferente que muitos acreditam ter sido criado com inteligência artificial.