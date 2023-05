Cheques de alívio da inflação: a Califórnia ainda está dando cheques de estímulo em 2023?

Tgoverno dos EUA está preparado para fornecer uma série de pacotes de estímulo para o ano de 2023. Embora a maioria dos estados já tenha distribuído os pagamentos, alguns ainda estão distribuindo a ajuda para apoiar empresas e consumidores. Aqui está um resumo dos estados que ainda têm pagamentos neste ano:

A Califórnia ainda está distribuindo uma pequena porcentagem dos cheques de alívio da inflação de $ 1.050 autorizados em 2022. Cerca de 5% dos pagamentos não serão efetuados até 15 de janeiro de 2023. A elegibilidade para os descontos é baseada na renda, tamanho da família e status de declaração de impostos . Solteiros que ganham $ 250.000 ou mais e casais que ganham pelo menos $ 500.000 não são elegíveis.

No Colorado, aqueles que declararam seus impostos de 2021 dentro do prazo provavelmente já receberam pagamentos de $ 750 para solteiros e $ 1.500 para declarações conjuntas até 30 de setembro de 2022. Mas para aqueles que apresentaram uma extensão até o prazo de 17 de outubro, eles ainda podem estar aguardando sua pagamento, que deve chegar até 31 de janeiro de 2023.

Idaho aprovou os descontos da Sessão Especial de 2022 que serão pagos até o final de março de 2023. A Comissão de Impostos do estado prevê o envio de cerca de 800.000 pagamentos, totalizando até US$ 500 milhões.

Nova Jersey está enviando US$ 2 bilhões em descontos de impostos prediais para seus residentes, com proprietários que ganham até US$ 150.000 se qualificando para US$ 1.500 e aqueles que ganham de US$ 150.000 a US$ 250.000 recebem US$ 1.000. Os locatários também têm direito a US$ 450, desde que não ganhem mais de US$ 150.000. Os pagamentos estão programados para chegar até maio de 2023.

A Pensilvânia começou a enviar pagamentos para locatários mais velhos, proprietários de imóveis e pessoas com deficiência em julho de 2022. Mas os pagamentos se estenderão até 2023 para residentes qualificados que receberem a papelada antes do prazo, 31 de dezembro de 2022. O desconto padrão máximo é $ 650, mas aqueles que se qualificam para descontos suplementares, calculados pelo estado, podem receber até US$ 975.

A Carolina do Sul começou a emitir cheques de reembolso de até $ 800 para residentes qualificados em novembro de 2022. Aqueles que apresentaram suas declarações fiscais antes do prazo de 17 de outubro receberam seus pagamentos antes do final de 2022. 2023, eles receberão seus pagamentos em março de 2023.

Embora a pandemia tenha causado interrupções financeiras significativas, esses pacotes de estímulo fornecem algum alívio financeiro para aqueles que mais precisam. Como o governo e os estados individuais continuam a fornecer ajuda, é importante que os indivíduos acompanhem os prazos e requisitos para garantir que recebam seus pagamentos devidos.

De acordo com Sarah Skwireeconomista e autor, “A pandemia atingiu duramente a economia e os pacotes de estímulo foram necessários para evitar o colapso total. Embora tenha demorado algum tempo para alguns estados tirarem seus programas do papel, é bom ver que eles ainda estão fazendo esforços para apoiar seus residentes. Todos nós precisamos fazer nossa parte seguindo as exigências e prazos para garantir que todos recebam sua parte do auxílio.”