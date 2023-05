Cher cancela plano de casamento em meio a preocupações da família sobre Edwards

Cher decidiu cancelar seus planos de casamento com Alexandre ‘AE’ Edwards em meio a preocupações de sua família de que o produtor está de olho em sua fortuna.

Sua família alertou a famosa cantora que Edwards a tem usado para avançar em sua carreira e obter ganhos financeiros.

“Por um tempo, Cher seguiu esse cara como um cachorrinho apaixonado, mas as viseiras parecem estar saindo”, disse uma fonte ao RadarOnline.com.

Enquanto isso, outra fonte disse à referida publicação que “Cherestá começando a ver Alexandre sob uma luz diferente.”

RadarOnline.com também informou que Cher não terminou com Edwards apesar de ter sido flagrada pela câmera sem o anel que recebeu do produtor.

“Cher sempre foi tão cuidadosa com seu dinheiro, mas ela estava jogando para esse cara e financiando seu estilo de vida exagerado!”, acrescentou outra fonte.

Cher teria ficado frustrado com Edwards‘ comportamento, com um insider enfatizando que “AEestá sempre convidando seus amigos para festas – e ele desaparece e não atende o telefone”.

Em fevereiro, Cher discutiu, no The Kelly Clarkson Show, seu relacionamento com um homem 40 anos mais novo que ela.

“Bem, no papel é meio ridículo,” Cher admitido

“Mas na vida real nos damos muito bem. Ele é fabuloso e não dou aos homens qualidades que eles não merecem.

“Ele é muito inteligente, muito talentoso e muito engraçado – e acho que ele é muito bonito.

“Se eu não tivesse conhecido homens mais jovens na minha vida, eu nunca teria tido um encontro, porque os homens mais velhos simplesmente não gostavam tanto de mim, entende o que quero dizer?”