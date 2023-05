Chickadee, filha de Mama June, comemora a formatura do filho em meio à batalha contra o câncer

mamãe junho filha de Anna “Chickadee” Cardwell ainda está no meio de seus tratamentos contra o câncer, mas ela só tem um motivo para sorrir – a formatura do ensino fundamental de sua filha.

Anna postou uma série de fotos do momento especial e fez elogios à filha de 11 anos, Kaitlyn . Anna tirou fotos com os filhos e o namorado, Eldridge Toney durante a ocasião especial.

Ela escreveu: “Sou uma mãe orgulhosa agora e também não posso acreditar que vou ter uma aluna do ensino médio e uma aluna da segunda série me dando um minuto enquanto choro muito. Estou tão orgulhosa de minhas meninas e tudo o que eles realizaram”.

Nem é preciso dizer… foram vários meses difíceis para Anna, mas ela tem mantido uma perspectiva positiva desde que foi diagnosticada com carcinoma adrenal no início do ano.