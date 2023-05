Chiefs Isiah Pacheco luta contra lesões – passa por várias cirurgias durante a entressafra

Kansas City Chiefs correndo de voltaIsaías Pacheco está se recuperando de duas cirurgias fora de temporada após um lesão na mão e um labrum rasgadode acordo com o técnico do Chiefs Andy Reid.

pachecoque liderou o chefes em carregamentos, jardas corridas e touchdowns na última temporada, jogou em ambas as lesões na Super Bowl. Ele passou por cirurgias para ambas as lesões após o jogo.

Apesar dos contratempos, pacheco Diz-se que está progredindo em sua recuperação, e a equipe monitorará seu progresso de perto. O chefes tem um backfield forte com Jerick McKinnon e Clyde Edwards-Helaire também voltando da temporada passada, o que deve ajudar a aliviar um pouco a pressão da recuperação de Pacheco.

Apesar da lesão, o compromisso do estreante RB do Chiefs com o retorno está aumentando a confiança da equipe

A lesão de Pacheco durante a Super Bowl destaca a coragem e determinação do jovem jogador. Sua dedicação em jogar após lesão é louvável, e seu compromisso com a reabilitação e voltar mais forte do que nunca deve dar o chefes confiança em seu backfield.

Como Pacheco continua a curaros fãs do Chiefs, sem dúvida, estarão de olho em seu progresso e antecipando ansiosamente Seu retorno para o campo.