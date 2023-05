Chihuahua de Paris Hilton morre aos 23 anos

A estrela/empresária do reality revelou a perda na manhã de segunda-feira, dizendo … “Hoje, meu coração se parte ao me despedir de minha preciosa chihuahua, Harajuku Bitch.💔🐶”

Paris diz que HB era “mais do que apenas um animal de estimação; ela era uma família para mim, uma amiga leal que sempre esteve ao meu lado em todas as reviravoltas que a vida trouxe em meu caminho”.

A última vez que conversamos com Paris, ela estava ainda esperançoso ela se reuniria com DB, mas ela estava claramente com o coração partido e arrasada com a coisa toda.