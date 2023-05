Chipper Jones vende mansão GA com piscina olímpica aquecida por US $ 11 milhões

Claro, Jones tem sido um residente amado de Atlanta desde que o Braves selecionou o homem da terceira base como a primeira escolha geral no Draft da MLB de 1990… e durante suas 19 temporadas, ele se tornou 8 vezes All-Star, 2 vezes Vencedor do Silver Slugger, campeão de rebatidas da MLB, MVP da NL e campeão da World Series.

O Braves aposentou seu No. 10 e foi introduzido no Hall da Fama do Beisebol Nacional em 2018. Atualmente, ele é o consultor assistente de rebatidas do Braves.