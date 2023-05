Chris Brown nega ter causado segundo confronto no show de Usher

O cantor comentou publicamente em um post do IG que relatava seu confronto na noite de sábado, onde ele estava no meio do que parecia ser uma briga prestes a estourar nos bastidores durante Missy Elliott é ambientado no festival ‘Lovers & Friends’ em Las Vegas.

Ele escreve em termos nada claros: “vocês foram nerds durante todo o fim de semana, vocês estão arrastando isso agora. Era gente louca nos bastidores e a segurança estava tentando tirar todo mundo do palco. As pessoas começaram a recuar … EU INTERVENI Para que eles saibam MEU A CRIANÇA ESTAVA LÁ.”

Escusado será dizer … estamos nos referindo ao vamos brigar que ocorreu entre ele e Usher – que testemunhas oculares nos disseram que, de fato, caiu no estacionamento de um rinque de patinação … onde a festa do 34º aniversário de CB estava sendo realizada, e que eventualmente azedou.

Engraçado, você poderia argumentar que tanto Usher quanto Teyana Taylor – que também estavam no centro do suposto tumulto da noite de sexta-feira – têm tentado acabar com essa história também em nome de Chris … embora silenciosamente e com mais sinais do que palavras reais.