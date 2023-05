Chris Brown se envolveu em outro confronto após o incidente de Usher

Reproduzir conteúdo de vídeo





Chris Brown foi flagrado pela câmera em outro confronto – isso, aparentemente, apenas um dia depois de sua briga com Usher … parte da qual também foi capturada em vídeo.

Novas imagens que circulam online parecem mostrar Chris tentando agressivamente alcançar alguém à sua frente no que parece ser a área dos bastidores de um local. De acordo com várias contas de blog, isso foi supostamente tirado durante Missy Elliotté definido na noite de sábado em Las Vegas.



BACKGRID

Ainda não há detalhes sobre isso – incluindo o que levou a isso, ou com quem Chris pode estar brigando. Estamos trabalhando para confirmar o que exatamente estava acontecendo aqui – no entanto, aparentemente – não parece bom para CB … que estava exatamente neste tipo de situação 24 horas antes.

Felizmente, com base no que podemos ver no vídeo … parece que as cabeças mais frias prevaleceram aqui e nada realmente violento aconteceu. Não está claro se isso tem a ver com Usher ou não.

Usher não se incomoda com a suposta briga com Chris Brown 😅pic.twitter.com/upwaJif6zy — Hot Freestyle (@HotFreestyle) 6 de maio de 2023

@HotFreestyle

Falando nele, Usher estava claramente tentando telegrafar uma narrativa diferente da que nos contaram sobre a festa de aniversário do rinque de patinação para Chris na noite anterior – que supostamente se tornou brutal para o Sr. Raymond, de acordo com testemunhas oculares com quem falamos.

Ele parecia totalmente bem ontem à noite, porém, e estava se certificando de mostrar seu rosto e o fato de que parecia ileso. Chris até veio e fez seu set também … sem nenhum sinal de problema no palco, ou qualquer menção à suposta briga que teria ocorrido.



TMZ.com

Aqui está a coisa … nós sabemos que Chris estava chateado na noite de sexta-feira, e agora – ele mais uma vez parece estar chateado aqui. Portanto, apesar de seus melhores esforços, obviamente há atrito no ar.

Usher e companhia parecem estar envolvidos em um ato nada para ver aqui – mas em algum momento, você deve imaginar que eles podem ter que abordar isso diretamente … porque os rumores estão voando, e há evidências de vídeo irrefutáveis ​​de Chris agindo e parecendo beligerante.

Felizmente, apesar do aparente drama nos bastidores, parece que ‘Lovers & Friends’ foi um sucesso e saiu sem problemas. E, se ninguém comentar mais sobre isso daqui para frente – talvez seja seguro presumir que eles lidaram com isso em particular / estão seguindo em frente.

Esperamos que seja realmente o caso … porque Chris e Usher são conhecidos por serem meninos.