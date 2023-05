Chris Pratt afirma que também tem inimigos, como Jesus fez há 2.000 anos

Chris Pratt tem falado abertamente sobre sua fé cristã e diz que as pessoas o criticaram por ser franco com suas crenças. Pratt se casou com Katherine Schwarzenegger quem ele conheceu na igreja, no entanto, não a convidou para sair em um local de culto.

Quando questionado sobre seus inimigos e se ele tinha algum, ele citou a bíblia e se referiu a Jesus

Ele falou com o Page Six e mencionou que tem haters e que não era nada de novo, então passou a citar a bíblia”Se eu fosse deste mundo, eles me amariam assim, mas como é, eu escolhi sair deste mundo. Isso é João 15:18 a 20″,

Ele então mencionou que Jesus também era odiado “,É assim mesmo, nada de novo, 2.000 anos atrás eles também o odiavam”.

Ao falar sobre Katherine Schwarzenegger, ele disse: “Nos conhecemos na igreja. Foi muito fofo, mas ele não tentou me buscar na igreja”.

Chris Pratt pediu Katherine Schwarzenegger em casamento em 2019

Em 2019, Pratt escreveu sobre o noivado “Doce Katherine, tão feliz que você disse sim! Estou emocionado por me casar com você. Orgulho de viver corajosamente na fé com você. aqui nós go”.

Depois que eles se casaram, eles começaram uma família e deram as boas-vindas Lyla, 2, e Eloise, 11 meses. Enquanto isso, Pratt tem Jack com outra atriz Ana Faris.

Quando entrevistado sobre ele lida com inimigos, ele foi muito claro “Ah, como você lida com qualquer coisa. Como um rinoceronte, enfie a cabeça para baixo, você segue em frente, você tem pele grossa e se alguém atrapalhar, você enfia o chifre na bunda!”