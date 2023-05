Chris Pratt é diagnosticado com fungos nos pés pelo médico ‘Meus pés estão me matando’

Chris Pratt está exibindo sua unha do dedo mindinho, embora ninguém tenha pedido para vê-la… e um famoso cirurgião de pés está diagnosticando nele um fungo na unha do pé!!!

A estrela de ‘Guardiões da Galáxia’ postou uma foto de sua unha do pé nas mídias sociais, chamando-a de “Met Gala Look”, e as pessoas foram rápidas em apontar sua aparência feia… acontecendo com os pés de Chris.