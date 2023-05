Chris Pratt sob fogo: fãs criticam ator por esnobar ex-esposa em mensagem de Dia das Mães

Fe estão acusando Chris Pratt de esnobar intencionalmente sua ex-esposa, Anna Faris, em sua mensagem de Dia das Mães, e a internet está cheia de reações mistas. Em sua postagem no Instagram, a estrela da Marvel compartilhou uma foto sua com sua atual esposa, Katherine Schwarzeneggera mãe dela Maria Shrivere sua própria mãe, Kathy Pratt.

Ele expressou gratidão a Katherine por ser uma parceira maravilhosa e madrasta para suas duas filhas, Lyla e Eloise. No entanto, ele não fez nenhuma menção Anna Fariscom quem divide o filho de 10 anos, Jack.

Os internautas não perderam tempo em se manifestar sobre o assunto. Um comentarista previu o alvoroço que se seguiria à postagem de Chris, enquanto outros exigiram saber por que ele não reconheceu Anna como a mãe de Jack.

Alguns consideraram sua omissão de Anna falta de apreço pela mulher que lhe deu seu primeiro filho, descrevendo-o como simplesmente “nojento”. Muitos achavam que ele deveria pelo menos mencioná-la pelo nome, e alguns o acusaram de maltratar sua primeira família.

Alguns fãs vieram em sua defesa

Por outro lado, os fãs de Chris vieram em sua defesa. Ressaltaram que ele desejou um feliz Dia das Mães a todas as mães, inclusive à ex-esposa, embora não a tenha mencionado pelo nome.

Aconselharam a todos que se acalmassem e não tirassem conclusões precipitadas. Alguns até argumentaram que Anna nunca fez uma postagem no Dia dos Pais sobre Chris após a separação, sugerindo um padrão duplo na indignação.

A controvérsia em torno do anúncio do Dia das Mães de Chris Pratt destaca o intenso escrutínio que as celebridades enfrentam na era das mídias sociais. Cada ação, ou neste caso, a falta dela, é dissecada e analisada por fãs e críticos.

Enquanto alguns acreditam que Chris sombreou Anna Faris intencionalmente, outros acreditam que foi um descuido inocente. Independentemente da verdadeira intenção, este incidente serve como um lembrete de que as figuras públicas muitas vezes se encontram no fogo cruzado da opinião pública, onde até os menores gestos podem ser ampliados e examinados.