EUuma entrevista recente, Christian Hornero Chefe de equipe de Red Bull Racingcompartilhou a razão “estúpida” pela qual ele fez a difícil escolha de interromper sua carreira de piloto antes de ter a oportunidade de mostrar suas habilidades em Fórmula 1.

Horner, quem era apenas 31 anos na época, foi nomeado pela Red Bull para liderar a recém-adquirida e renomeada Equipe Jaguar F1. No entanto, sua jornada para o gerenciamento de equipe começou com o estabelecimento e crescimento bem-sucedidos da equipe Ardenque competiu em F3000.

Embora Horner já tivesse competido em Fórmula 3 britânica e F2ele tomou a decisão crucial de abandonar a carreira de motorista de alto nível em 1998, aos 25 anos. Financial Times, Horner elaborou sua escolha, citando os riscos crescentes associados a carros de maior potência. Ele reconheceu a importância de poder desconectar a cabeça do coração, uma tarefa desafiadora diante dos perigos potenciais do esporte. Horner afirmou: “Houve uma autopreservação que entrou em ação e disse: ‘Isso é estúpido’, então eu sabia que era hora de parar.”

Em entrevista anterior com Líder de negócios, Horner relembrou o momento exato que solidificou sua decisão. Durante o teste em Estorilobservou Horner Juan Pablo Montoya, um colega piloto, manobrando uma direita em alta velocidade com extraordinário comprometimento e habilidade. Percebendo que não tinha capacidade mental e física para replicar tal façanha, Horner aceitou que não estava disposto a correr tais riscos. Foi naquele momento, no início da temporada de 1998, que Horner soube que sua carreira no automobilismo havia chegado ao fim.

Transição de Christian Horner de piloto para chefe de equipe

Com suas aspirações de corrida postas de lado, Horner concentrou seus esforços em estabelecendo a equipe, reunindo um talentoso grupo de engenheiros e mecânicos. Ele assumiu várias responsabilidades, incluindo garantir patrocínios comerciais, gerenciar tarefas administrativas e até realizar trabalhos práticos, como limpar o caminhão da equipe. Essa experiência de base forneceu a Horner uma educação abrangente sobre o funcionamento interno de uma equipe de corrida.

Hoje, a decisão de Horner provou ser fundamental em sua transição bem-sucedida para o gerenciamento de equipe. Sob sua liderança, Red Bull Racing alcançou feitos notáveis, com seu piloto bicampeão, Max Verstappen, preparado para um grande sucesso. A jornada única de Horner de aspirante a piloto a estimado chefe de equipe serve como prova de sua dedicação inabalável e tomada de decisão astuta.

Enquanto Christian Hornercarreira de piloto pode ter terminado prematuramente, suas contribuições para o esporte continuam a deixar um impacto duradouro no mundo do esporte Fórmula 1.