Chukwudi Iwuji do ‘GOTG’s apareceu como possível substituto de Majors no Twitter

Como Jonathan Majors continua lutando contra seu caso de DV, parece que a internet já se decidiu por um possível substituto no MCU… outro vilão em um novo filme de super-herói.

estamos falando sobre Chukwudi Iwuji – que fez sucesso neste fim de semana no terceiro filme de ‘Guardiões da Galáxia’ como o grande vilão, o Alto Evolucionário… e que deixou o público e os fãs de quadrinhos mais do que impressionados com sua performance épica.

Eu vi algumas pessoas dizendo que querem que Chukwudi Iwuji substitua Jonathan Majors como o Kang do MCU se ele for reformulado, considerando o quão bom ele era em GOTG 3, então como você se sentiria sobre isso? Se isso acontecesse, poderia ser explicado que o Alto Evolucionário era uma variante Kang pic.twitter.com/DG4u96Al5t — Bart (Guardiões 3 Era) (@Bart2389) 5 de maio de 2023

Enquanto o HE encontra sua terrível morte no final (spoiler) … muitas pessoas no aplicativo de pássaro estão nomeando Iwuji como o próximo candidato a Kang, o Conquistador, se as coisas derem errado para JM.

Há conversas sobre como Iwuji assume seu supervilão é como Kang deveria ter sido retratado no filme ‘Homem-Formiga’ que recentemente o apresentou … ou seja, exagerado e absolutamente implacável – que é certamente como o Alto Evolucionário de Iwuji vem entre.

Alto Evolucionário era o vilão que Kang deveria ser pic.twitter.com/PqhSlGf3mi — Nikita Pahwa (@PahwaNikita) 5 de maio de 2023

À medida que as comparações continuam a voar … um bom punhado de usuários do Twitter também diz que Iwuji deve ser considerado como Kang se a Disney decidir abandonar os Majors – o que eles ainda não fizeram e que pode ser prematuro neste ponto.

Essa especulação “e se” parece ser uma mistura de elogios a Iwuji e pular a arma no futuro do MCU de Majors. Francamente, desde que ele foi preso – muitos nomes foram lançados como possíveis substitutos … mas agora, parece que Iwuji está na frente da fila aos olhos dos fãs.

Não posso deixar de enfatizar o quão absolutamente perfeito Chukwudi Iwuji é para esse papel. Não houve um vilão tão fodido quanto o Alto Evolucionário no MCU até ele. Se eles tiverem que reformular Kang, use isso como um passo para fora, faça do Alto Evolucionário uma variante. Vilão incrível. https://t.co/YeZs1WenOr — Thanos Jones, mágico de truques baratos (@Reverend_Thanos) 5 de maio de 2023

Mais uma vez … não houve nenhuma indicação da Disney de que eles estão pensando em cortar Majors ainda – apesar do fato de que ele foi retirado de outros projetos e organizações.

Como relatamos … sua equipe negou repetidamente que ele fez algo errado desde o início e até sugeriu que ele era a vítima aqui – ao mesmo tempo em que afirmava ter evidências que, segundo eles, o inocentariam. Vimos imagens de vigilância da mulher em questão festejando após o suposto incidente… e ela parece estar bem/sem ferimentos.

Claro, ele terá seu dia no tribunal em breve. O cara está programado para comparecer perante um juiz na segunda-feira – onde sua equipe, sem dúvida, pressionará para que as acusações sejam retiradas.

Como todo mundo, temos certeza de que a Disney estará monitorando … já que Majors é uma figura-chave em seus planos para a Marvel, com aparições agendadas em vários outros filmes e programas de TV como Kang.