Cigame oferece oportunidades de emprego na Região Sul: saiba mais!

A Cigame, a maior distribuidora do Rio Grande do Sul de materiais elétricos, hidráulicos, equipamento de proteção individual (EPI), gás e incêndio, está com algumas boas oportunidades de emprego. Quer dizer, caso você seja do Rio Grande do Sul, vale a pena conferir a lista abaixo antes mesmo de saber mais sobre a empresa:

Comprador (a) – Materiais Elétricos e Hidráulicos – Porto Alegre – RS – Materiais;

Vendedor Interno – Porto Alegre – RS – Venda Interna;

Analista de SAC – Zona Norte POA – Porto Alegre – RS – SAC;

Auxiliar de Depósito – Zona Norte POA – Porto Alegre – RS – Estoque, Armazenagem;

Assistente de E-Commerce – Zona Norte – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Auxiliar de Compras – Zona Norte – Porto Alegre – RS – Compras;

Assistente de Departamento Pessoal – Zona Norte – Porto Alegre – RS – Departamento Pessoal;

Assistente de TI – Porto Alegre – RS – TI;

Assistente de Recursos Humanos – Porto Alegre – RS – Recursos Humanos.

Mais sobre a Cigame

Sobre a Cigame, é interessante frisar que a rede tem um estoque com mais de 15 mil itens, produtos das marcas mais renomadas no mercado, entrega rápida para todo Rio Grande do Sul e uma equipe especializada pronta para atender as demandas dos seus clientes da construção civil e indústria.

Além disso, tem a missão de oferecer de modo qualificado e confiável produtos para o mercado, através de multicanais, com gestão profissional e participativa, visando superar expectativas e despertando paixão dos interessados no seu negócio.

Como se candidatar

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, funções, requisitos, etc.) com atenção e se candidatar.

Dito isso, não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil aqui no Notícias Concursos!