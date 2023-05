CIMED Anuncia Mais de 60 Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil

A Cimed, referência no setor farmacêutico no Brasil, tem mais de 60 vagas de emprego abertas pelo país. A empresa procura profissionais que compartilhem valores semelhantes aos seus, gostem de trabalhar em equipe, sejam confiáveis e queiram fazer parte deste time de prestígio. Todas as informações adicionais podem ser conferidas, abaixo.

Cimed anuncia novas contratações em diversas unidades do Brasil

Durante o processo de candidatura, o interessado poderá selecionar a sua área de atuação, colocando o seu nome em cargos onde se enquadrem nas suas competências. Para garantir que todas as atividades da empresa sejam concluídas com sucesso, o colaborador deve ser comprometido, inovador, colaborativo e gostar de trabalhar em equipe.

A empresa Cimed é uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. A companhia lidera o setor de vitaminas e possui em seu portfólio mais de seiscentos produtos de alta qualidade, que são consumidos por milhões de pessoas diariamente.

Nesta data, novas posições podem ser preenchidas para fazer parte desse grande time. Confira, a seguir.

Analista Desenvolvimento de Produtos Sr – Pouso Alegre;







Analista de Marketing Sr (performance e análise de mercado) – São Paulo;







Analista E-commerce Jr – São Paulo;







Analista de Assuntos Regulatórios Sr – São Paulo;







Analista Contas a Receber Sr – São Paulo;







Analista Compliance Tributário Sr – Pouso Alegre;







Analista Administrativo Sr – Pouso Alegre.

Como se registrar

Para ocupar uma das oportunidades oferecidas pela empresa Cimed, os interessados devem acessar o link 123empregos e enviar seu currículo profissional para ser analisado dentro da função escolhida.

Durante a entrevista, é importante ser claro e conciso em suas respostas, evitando respostas muito longas ou informações irrelevantes. Além disso, demonstre entusiasmo e energia ao falar sobre suas experiências e realizações, e seja honesto ao responder perguntas difíceis.

