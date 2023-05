Cinco coisas que você precisa saber sobre a coroação do rei Charles

GA real família real britânica vira a página em um novo capítulo no sábado com a coroação de Rei Carlos III.

A pompa, pompa e simbolismo remontam a mais de 1.000 anos, mas a coroação deste rei apresentará novas reviravoltas na tradição e mudanças desde a coroação de sua mãe, a rainha Elizabeth II, 70 anos atrás.

Os planos para a cerimônia na Abadia de Westminster pedem um evento mais moderado do que o anterior, embora membros da realeza de outras nações, chefes de estado e a maior parte da família de Charles estejam lá, e o monarca planeja usar as mesmas vestes que Elizabeth fez.

Aqui estão algumas coisas para saber sobre a coroação:

POR QUE TEM A COROAÇÃO SE CARLOS JÁ É REI?

Charles ascendeu automaticamente ao trono quando Elizabeth morreu em 8 de setembro, e foi oficialmente proclamado monarca da Grã-Bretanha dois dias depois em uma cerimônia de ascensão transmitida pela primeira vez na televisão.

Charles disse estar “profundamente ciente dessa grande herança e dos deveres e pesadas responsabilidades de soberania que agora passaram para mim”.

Não há exigência legal para uma coroação, e outras monarquias europeias acabaram com as cerimônias.

Mas o evento profundamente religioso e repleto de regalias é uma confirmação mais formal de seu papel como chefe de estado e chefe titular da Igreja da Inglaterra e pretendia mostrar que a autoridade do rei era derivada de Deus.

Durante o culto conduzido pelo líder espiritual da igreja, o arcebispo de Canterbury, Charles será ungido com óleo, receberá os símbolos tradicionais do monarca – incluindo o orbe e o cetro – e terá a coroa de St. Edwards colocada em sua cabeça pela primeira vez tempo. A esposa de Charles, Camilla, será coroada como rainha consorte.

O QUE SERÁ DIFERENTE DA ÚLTIMA COROAÇÃO?

A cerimônia de coroação remonta ao período medieval e grande parte dela permanece inalterada.

A Abadia de Westminster tem sido o cenário do ritual desde William o Conquistador foi coroado em 1066.

A coroação de Elizabeth II em junho de 1953 foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela televisão. A transmissão em preto e branco atraiu uma audiência de dezenas de milhões na Grã-Bretanha e mais tarde foi exibida para uma audiência mundial. Na era do streaming e da mídia social, as pessoas poderão assistir a coroação de Charles ao vivo – e em vermelhos, azuis e dourados vívidos – de praticamente qualquer lugar do planeta e postar suas fotos quentes com um emoji de coroa criado para a ocasião.

Charles disse que planeja reduzir a monarquia. Espera-se que sua coroação reflita isso com uma cerimônia mais curta do que a extravagância de três horas de sua mãe e 2.000 convidados na platéia – um quarto do número de pessoas que se reuniram para ver a coroação de Elizabeth.

Em um aceno para a mudança na composição religiosa do Reino Unido, líderes religiosos budistas, hindus, judeus, muçulmanos e sikhs desempenharão um papel na coroação. Isso reflete a promessa de Charles de ser “o defensor da fé”, em oposição ao “defensor da fé”.

A procissão após a cerimônia também será decididamente mais curta do que a rota de 8 quilômetros que Elizabeth e seu marido, o príncipe Philip, percorreram Londres em 1953. Charles e Camilla planejam usar um conjunto mais moderno de rodas puxadas por cavalos. para a rota de 1,3 milhas (2 quilômetros) do Palácio de Buckingham até a abadia. Depois de coroados, eles voltarão no tempo e refarão a jornada na carruagem de 260 anos – notória por sua viagem difícil – usada em todas as coroações desde a de Guilherme IV em 1831.

QUEM ESTÁ NA LISTA DE CONVIDADOS?

Espera-se que cem chefes de estado participem junto com a realeza, desde o príncipe herdeiro do Japão Akishino e sua esposa, Kiko, até o rei da Espanha Rei Felipe VI e Rainha Letizia.

Os EUA manterão viva sua sequência de presidente que nunca compareceu a uma coroação real britânica, embora a primeira-dama Jill Biden deva comparecer.

Espera-se que William, Príncipe de Gales e herdeiro do trono, se ajoelhe diante de seu pai e jure lealdade no que é conhecido como Homenagem ao Sangue Real.

Seu irmão mais novo, o príncipe Harry, o descontente duque de Sussex, não deve participar do serviço. Seu explosivo livro de memórias “Spare”, que se tornou um best-seller no início deste ano, fez afirmações pouco lisonjeiras sobre a família real.

Até três semanas atrás, havia dúvidas se Harry e sua esposa, Meghan, compareceriam à coroação depois de fazer acusações de racismo e manipulação da mídia à família real.

Enquanto Harry estiver lá, a duquesa permanecerá na casa do casal no sul da Califórnia com seus dois filhos pequenos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet.

A coroação é apenas alguns dias antes do primeiro dos processos de Harry contra os tablóides britânicos ir a julgamento. O caso pode revelar mais segredos de família.

Durante uma audiência em um caso semelhante na semana passada, Harry disse em documentos judiciais que o Palácio de Buckingham, com a aprovação da rainha, tinha um acordo com os jornais ingleses de Rupert Murdoch para resolver as acusações de hackers sem um processo. Harry disse que foi instruído por funcionários do palácio a desistir do litígio porque seu pai queria agradar a imprensa.

O drama familiar não termina aí. O irmão de Charles, o príncipe Andrew, também não deve desempenhar nenhum papel na cerimônia. Andrew desistiu dos deveres reais e foi destituído de títulos militares e patrocínios após revelações de sua amizade com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Andrew fez um acordo com uma mulher que disse ter sido forçada a fazer sexo com ele quando era adolescente.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA COROAÇÃO?

Com as pesquisas de opinião mostrando que o apoio à monarquia enfraqueceu nos últimos anos, esta é a chance de Charles buscar e mostrar o apoio do público.

Espera-se que multidões se alinhem nas ruas para aplaudir o novo rei, e multidões ficarão do lado de fora do Palácio de Buckingham esperando que ele apareça na varanda após a procissão.

Embora as críticas à coroa tenham sido relativamente silenciosas nos últimos anos em respeito à rainha e suas décadas de serviço ao país, é provável que haja muito mais discussão sobre se a Grã-Bretanha ainda precisa dessa instituição antiquada ou se deve se tornar uma república com um chefe de Estado eleito.

O líder do grupo antimonarquista Republic disse que planeja ter mais de 1.000 manifestantes vestidos de amarelo cantando “Não é meu rei” enquanto a procissão real passa.

Para a grande maioria, porém, será uma oportunidade de celebrar o fato de ser britânico – ou mostrar seu apoio a uma instituição que fascina tantos ao redor do mundo.

As ruas estarão alinhadas com bandeiras sindicais, os espectadores se vestirão de vermelho, branco e azul, e jatos militares voarão sobrevoando nuvens de fumaça nas cores nacionais. A pompa e circunstância da cerimônia em si também é um lembrete de uma época em que a Grã-Bretanha era a nação mais poderosa do mundo.

QUEM VAI PAGAR A CONTA PARA A CELEBRAÇÃO?

O público está pagando a conta da coroação. Ainda não há estimativa oficial de quanto pode custar. Alguns relatórios estimam que pode chegar a 100 milhões de libras (US$ 125 milhões).

A celebração ocorre quando o Reino Unido enfrenta uma crise de custo de vida que deixou muitos lutando para aquecer suas casas neste inverno e colocar comida em suas mesas.

Mas muitas pessoas podem lucrar com a comoção.

As autoridades esperam ver um aumento no turismo e não faltam eventos com tema de coroação e produtos comemorativos que podem gerar impostos adicionais sobre as vendas.

Os fãs que procuram relembrar o evento histórico podem encontrar de tudo, desde porcelana fina a moedas de lembrança ou até mesmo máscaras de papelão de Charles e Camilla. Biscoitos, chocolates e cervejas com tema de coroação provavelmente serão rapidamente esquecidos.