Cinco Maneiras de Aumentar os Lucros Durante os Feriados

Durante feriados e comemorações, o que a maioria das pessoas planeja fazer? Aproveitar. É muito difícil encontrar respostas que sejam “trabalhar”. Por outro lado, os proprietários estão sempre atentos às vagas a serem preenchidas para poderem fazer o que fazem de melhor: fornecer produtos e serviços de alta qualidade em um ambiente com menos concorrência. Por isso que hoje, daremos 5 dicas para lucrar mais nos feriados.

Se você administra seu próprio negócio ou trabalha por conta própria, você deve saber como capitalizar e aproveitar oportunidades como essas para aumentar sua renda.

5 dicas para lucrar mais nos feriados

Na sequência, daremos dicas para lucrar muito nos feriados:

1ª Dica: Planeje

A única forma de aproveitar datas comemorativas e feriados é planejar ações de marketing com antecedência. Assim, tudo deve estar pronto no tempo especificado.

Desta forma, os seus produtos e/ou serviços devem estar disponíveis para compra naquele momento. Por isso é preciso planejar tudo o que é necessário: produtos, serviços, organização do negócio, preparação do espaço para motivar o consumo, entre tantas outras ações.

Não esqueça de tratar antecipadamente com os fornecedores, para que você tenha os produtos no negócio para comercialização.

Seu cliente precisa saber, primeiramente, que o seu negócio estará aberto nos feriados, e que você está preparada para atendê-los da melhor forma possível.

Assim, elabore ações de marketing direcionadas para duas frentes:

Atrair clientes novos;

Manter e fidelizar os clientes já existentes.

Agora, é hora de aproveitar os feedbacks que os clientes oferecem de retorno, e oferecer ações direcionadas para que o cliente se sinta valorizado.

2ª Dica: Cuide da logística

Para evitar a insatisfação do cliente, você deve garantir que ele tenha uma experiência positiva de compra e serviço desde o primeiro contato com sua loja ou marca até o feedback sobre os produtos, ou serviços adquiridos.

Por isso a importância da preparação por haver grandes chances de que agora, ocorra situações imprevistas como: a encomenda não chega, haver problemas com a embalagem. Desta forma, ocorrerá uma enxurrada de reclamações e não faltarão críticas.

Se está estabelecido que as datas comemorativas levam a um aumento perceptível nas vendas, também deve ficar claro que fazer negócios nessas datas traz uma quantidade razoável de aborrecimentos extras. Mas, se você estiver bem-preparado, os aborrecimentos podem não acontecer.

A sugestão é que você tenha sempre à mão, um calendário anual de feriados, e outro com as datas que são mais relevantes para o seu negócio, e por extensão, para o seu público-alvo.

Assim, por exemplo: se você faz itens decorativos ou fantásticos, por exemplo, não pode ignorar o Carnaval, a Páscoa e a Festa de São João.

Quando as datas forem definidas, um plano mais completo pode ser formulado para colocar as ações de marketing sazonais em movimento, completo com cronograma, conjunto de etapas e orçamento para todo o processo.

3ª Dica: Elabore propostas criativas para os clientes

Esta é a principal abordagem adotada ao vender bens ou serviços. São promoções personalizadas que irão funcionar como chamariz para o negócio durante o ano. Nos feriados, abra-se para propostas criativas, que devem ser realizadas por campanhas e atividades direcionadas.

Entre as propostas criativas que podem ser realizadas tem-se:

Descontos especiais;

Entrega gratuita;

Compra 1 e leva 2;

Desconto de 50% no 2º produto;

Preços diferenciados em sites, aplicativos e redes sociais, com hora determinada;

Compra 1 e leva vale de desconto ou brinde.

Estas são apenas algumas das possíveis propostas criativas, mas é possível, também, que você crie uma proposta exclusiva.

4ª Dica: Personalize os produtos e/ou serviços

É possível aproveitar o feriado, para oferecer produtos personalizados, e assim, levar a sua marca, para muitos lares. Outra questão é satisfazer o cliente, fidelizando e conquistando novos consumidores para a sua marca.

Esta personalização pode ser ofertada em forma de brindes, onde cada consumidor que comprar na loja, naqueles dias de feriado, ganham brindes personalizados. Ou ainda, pode ser personalizada especificamente para o cliente.

5ª Dica: Utilize as redes sociais para vender

É difícil fazer sucesso nos negócios hoje sem uma forte presença online. Mesmo se você não estiver diretamente envolvido em vendas on-line, ainda assim deve aproveitar as mídias sociais e outras plataformas on-line para promover seus produtos.

Portanto, mantenha suas redes sociais atualizadas, inclusive por meio da publicação de conteúdos relevantes. Esta é uma ótima maneira de atrair clientes e incentivá-los a fazer uma compra.

Crie banners, posts, fotos dos produtos, pequenos reels e vídeos, e marque a sua presença no mundo online. Esta ação se tornará muito lucrativa, uma vez que abre possibilidade para os consumidores conhecerem os seus produtos.