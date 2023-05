Cinco Passos para Manter a Pele Saudável Após Remover a Maquiagem

Quem nunca ficou preocupada com o que fazer depois de usar uma make um pouco mais pesada? Na verdade, essa é uma questão bastante presente na vida da maioria das mulheres. E por isso, é muito importante conhecer os cuidados com a pele após tirar a maquiagem, a fim de evitar maiores complicações.

Isso porque, quando os produtos permanecem em contato com o corpo por muito tempo, eles podem gerar alguns prejuízos para as diversas camadas da pele, como manchas e possíveis ressecamentos. Obviamente, esses efeitos acabam por ser bem incômodos no dia a dia.

Confira os principais cuidados com a pele após tirar a maquiagem

Antes de tudo, você deve compreender que esse feito precisa ser um hábito diário, principalmente se você utiliza os produtos todos os dias. Afinal, além dos exemplos citados, podem surgir acnes e os seus poros podem ficar obstruídos, proporcionando um aspecto visual desagradável.

Além disso, é interessante evitar dormir com a maquiagem, sendo esse um dos principais cuidados com a pele após tirar a maquiagem. Em geral, nós dormimos por aproximadamente 8 horas, que é um tempo significativo para substâncias artificiais permanecerem em contato conosco.

Uso de demaquilante

Dito isso, em primeiro lugar, você deverá retirar todo o excesso do cosmético do rosto, realizando uma limpeza inicial mais profunda e intensa. Para tal, é possível utilizar um demaquilante leve, na tentativa de retirar a maquiagem com a maior facilidade.

Nesses casos, a preferência é o uso da água micelar, que é um produto barato e que não possui álcool na sua fórmula, o que evita maiores agressões na pele. Aqui, a nossa recomendação é optar pela versão bifásica nas regiões dos olhos e da boca.

Lavagem da pele após tirar a maquiagem

Nessa etapa, todas já sabem da importância de lavar o rosto com o sabonete específico para o seu tipo de pele. Afinal, eles conterão substâncias próprias para retirar as impurezas e abrir os poros da maneira adequada.

Em dias de evento, dentre os cuidados com a pele após tirar a maquiagem, esse é um dos mais importantes. Pois, é o método que mais remove o excesso de oleosidade que se acumula durante a noite.

Além do mais, se houver necessidade de uma limpeza ainda mais intensa, é interessante utilizar um esfoliante. Nessa situação, primeiramente lave o rosto e depois utilize o cosmético, massageando suavemente em movimentos circulares. Em seguida, faça o enxágue e repita a lavagem.

Uso do tônico facial



Seguindo para o próximo passo, têm-se o uso do tônico facial, que deve aplicar com o auxílio de um algodão. Para prosseguir, você deverá passar a solução em toda a superfície do rosto, fazendo a pele ficar mais relaxada.

Essa etapa é importante porque o tônico será útil para estabilizar o PH da epiderme, o qual, geralmente, fica desequilibrado com o acúmulo de substâncias artificiais. Além disso, esse processo pode acelerar o fechamento dos poros e diminuir algumas irritações indesejadas.

Hidratação

Continuando, todas sabem o quanto a make pode ressecar a pele, ainda mais depois de um dia ou de uma noite com bastante agitação. Por isso, mesmo que você tenha feito a hidratação antes, ela deve ser repetida nesse momento final.

Por isso, para seguir corretamente os cuidados com a pele após tirar a maquiagem, utilize um hidratante facial que seja recomendado para você. Em seguida, o preferível é manter o hábito por aproximadamente três dias, toda manhã e noite, na intenção de garantir a eficiência dessa etapa.

Uso de máscara facial

Como medida complementar, você ainda pode investir em alternativas que proporcionam uma limpeza mais profunda e que garante um brilho e uma maciez incrível para o seu rosto.

Nesse caso, estamos falando sobre o uso da máscara facial, que possui propriedades desintoxicantes e calmantes, que deixam a pele bem mais saudável. Obviamente, não é uma fase obrigatória, mas é bem recomendada por excelentes especialistas da área de beleza e bem-estar.

Aqui, você pode optar pelas máscaras de argila, a qual vai gerar o efeito esperado. Assim como, também ajudar a evitar possíveis infecções que se disseminam através dos poros abertos.

Receita de esfoliante caseiro

Por fim, temos uma dica extra de um esfoliante caseiro que você pode usar na etapa da lavagem. Aqui, você pode fazer uma solução com duas colheres de sopa de café misturadas com uma colher e meia de sopa de açúcar.

Em seguida, será necessário acrescentar uma colher de chá de cacau e utilizar um pouco de óleo de coco para formar uma pasta. Por conseguinte, basta aplicá-la sobre o rosto limpo.