Clariens Education oferece oportunidades de emprego em São Paulo, Bahia e Goiás.

A Clariens Educação, empresa que, mais do que oferecer educação de excelência, tem o objetivo de formar profissionais com princípios humanísticos e éticos, atentos às necessidades da sociedade, está contratando novos colaboradores no mercado. Sendo assim, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas:

Analista de Segurança e Redes Pleno – Salvador – BA – Efetivo;

Analista Funcional Pleno – TI – São Paulo – SP- Efetivo;

Assistente de Compras – Salvador – BA – Efetivo;

Assistente de Comunicação e Marketing – Salvador – BA – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Itumbiara – GO – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Itumbiara – GO – Efetivo;

Banco de Talentos – Banco de talentos;

Bibliotecário(a) – Itumbiara – GO – Efetivo;

Comprador PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor Comercial – Itumbiara – GO – Efetivo;

Estagiário de Direito – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário de RH – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Clariens Educação

Sobre a Clariens Educação, é interessante destacar que, além dos cursos de graduação, a Clariens Educação conta também com cursos livres, pós-graduação e residências médicas.

Além disso, sua cultura é fundamentada por 6 principais valores que a guiam para formar profissionais humanísticos e éticos, são eles: Excelência, Diversidade, UX e Inovação, Cuidar e gostar de gente, Aprendizado contínuo e Respeito e colaboração.

Por fim, só para dar um exemplo de sua atuação, em março de 2023, adquiriu a faculdade IMEPAC Itumbiara, que iniciou suas atividades em 2018 com a oferta exclusiva do curso de Medicina com conceito máximo pelo MEC (nota 5).

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura na Clariens Educação acontece de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

