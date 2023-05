Classificação libra por libra do MMA: Aljamain Sterling é um dos 5 melhores lutadores do mundo?

Bem-vindo à atualização mais recente do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todo mês nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Aljamain Sterling derrubou outra lenda em UFC 288ganhando uma vitória por decisão dividida competitiva sobre Henrique Cejudo para defender seu título de peso galo e estragar a volta do ex-campeão de duas divisões. Com a terceira defesa de título consecutiva, é hora de dar a Sterling seu respeito no ranking libra por libra? E onde é que Yan Xiaonan terra após uma finalização rápida do contendor de duas divisões Jéssica Andrade?

Vamos dar uma olhada e não se esqueça de ouvir o podcast de classificação do MMA Fighting para obter mais informações sobre nosso processo de classificação.

Vamos dar uma olhada no currículo recente de Aljamain Sterling?

Henry Cejudo: medalhista de ouro olímpico, campeão do UFC peso mosca e peso galo

TJ Dillashaw: Bicampeão peso-galo do UFC

Petr Yan: Amplamente considerado o contraponto de Sterling, Sterling agora tem oficialmente duas vitórias sobre ele

E isso é apenas o final de sua sequência de nove vitórias consecutivas, que também inclui uma finalização de Cory Sandhagen que durou menos de 90 segundos. Seria difícil encontrar muitos lutadores na história do UFC que tiveram um período de cinco anos tão bem-sucedido quanto Sterling.

No entanto, depois de uma dura vitória por decisão sobre Cejudo no UFC 288 no último sábado, Sterling não se mexe de seu 7º lugar no ranking do MMA Fighting Pound-for-Pound. Então o que dá?

Parte disso tem a ver com as circunstâncias bizarras de sua disputa pelo título, que foi definida por vitórias que alguém poderia descrever de maneira desagradável como “menos do que satisfatória”. Sua primeira vitória sobre Yan foi por desqualificação, a segunda por decisão dividida, e então sua surra unilateral de Dillashaw foi manchada por Dillashaw revelando que ele basicamente lutou com um braço. A vitória de Cejudo parece ótima no papel, mas fica um pouco enfraquecida quando você considera que Sterling venceu um lutador de 36 anos que vinha de uma dispensa de três anos, em oposição a um dos atuais contendores da divisão peso-galo.

Depois, há a força e o poder estelar dos nomes acima dele. É hora de passar por Francis Ngannou, cujo futuro imediato no MMA é incerto? E quanto a Israel Adesanya, que recentemente recuperou o título dos médios do UFC? Ou que tal Jon Jones, indiscutivelmente o maior lutador de MMA, que fez o que Cejudo falhou em fazer e instantaneamente recuperou um lugar no top 5 com uma vitória dominante no título dos pesos pesados.

Não há dúvida de que Sterling merece mais respeito do que parece receber do público em geral, e ele está no caminho certo para obtê-lo. Se ele derrubar mais alguns nomes importantes em 135 libras (Sean O’Malley e Umar Nurmagomedov, talvez?) .1 vaga.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 7 Aljamain Sterling def. Henry Cejudo, nº 11 Demetrious Johnson def. Adriano Moraes, nº 14 (empatado) Max Holloway def. Arnold Allen

Próximas lutas com lutadores ranqueados: 10º (empatado) Charles Oliveira x Beneil Dariush (UFC 289, 10 de junho),

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Johnny Eblen (5), Vadim Nemkov (4), Deiveson Figueiredo (3), Jan Blachowicz (2), Magomed Ankalaev (1), Colby Covington (1), Beneil Dariush (1), Patchy Mix (1), Belal Muhammad (1), Usman Nurmagomedov (1), Alexandre Pantoja (1), Shavkat Rakhmonov (1)

Yan Xiaonan esteve no topo da lista pound-for-pound por anos, e agora ela se encontra no meio dela após sua impressionante vitória sobre Jessica Andrade.

Entrando no UFC 288, Andrade era a 8ª em nosso ranking e tinha motivos legítimos para ficar acima, já que ela se destacou em duas categorias de peso com campeões e contendores impressionantes. Portanto, não deve ser surpresa que sua derrota tenha levado Yan de não classificado para o 10º lugar.

Fora uma derrota por nocaute técnico para Carla Esparza, a corrida de Yan no UFC tem sido incrivelmente sólida, com vitórias notáveis ​​sobre Claudia Gadelha, Karolina Kowalkiewicz e Angela Hill antes do triunfo no último sábado. Vencer Andrade é simplesmente o ponto de exclamação que a estrela chinesa precisava para conquistar seu lugar mais alto em nosso ranking.

Um confronto com sua compatriota Zhang Weili pode ser o próximo, e se Yan conseguir outra reviravolta, ela completará uma das mais surpreendentes subidas nas paradas em anos.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Yan Xiaonan derrotou. No. 8 Jessica Andrade, No. 12 Liz Carmouche def. DeAnna Bennett

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Não. 1 Amanda Nunes def. Irene Aldana (UFC 289, 10 de junho), n. 18 Seika Izawa x Seika Izawa Suwanan Boonsorn (DEEP JEWELS 41, 28 de maio)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Katlyn Chookagian (5), Lauren Murphy (3), Ketlen Vieira (3), Virna Jandiroba (2), Irene Aldana (1), Seo Hee Ham (1), Marina Rodriguez (1), Juliana Velasquez (1)

Por fim, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente.

Se um lutador anunciar sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov fora de nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra sempre será inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém gosta Robert Whittaker deve ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não há uma resposta certa. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.