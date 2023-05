ClearSale Oferece Vagas em Ambientes Presenciais e Home Office

A ClearSale, referência em inteligência de dados com múltiplas soluções para prevenção a riscos em diferentes mercados, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações, entre outros, está em busca de profissionais. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação no mercado, conheça os cargos disponíveis:

Analista de BDR Júnior (100% REMOTO) – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente de Cibersegurança – Afirmativa para PCD, Negros e Trans – Barueri – SP e Remoto;

Cientista de Dados Júnior – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Cientista de Dados Sênior (100% REMOTO) – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Node.Js Backend Pleno – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Engenheiro (a) de Machine Learning Pleno – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Programa Jovem Aprendiz – Barueri – SP e Remoto – Aprendiz.

Mais sobre a ClearSale

Sobre a ClearSale, vale frisar que é a empresa que mais conhece o comportamento do consumidor digital brasileiro, o que a faz impulsionar negócios em todo o ecossistema da economia digital.

Por meio do seu time de especialistas, a ClearSale tem o propósito de gerar um efeito de rede de proteção no mercado digital, identificando padrões de ataques, protegendo os mais variados segmentos de negócio e promovendo impacto positivo, para garantir a melhor experiência ao usuário, com mínima fricção, do onboarding ao transacional.

Como se inscrever?

A candidatura em uma das vagas de emprego disponíveis ocorre de maneira fácil. Você só precisa acessar à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.



